楓糖鬆餅夾炸雞！肯德基「比利時鬆餅咔啦雞腿堡」回歸

繼2021年推出「比利時鬆餅咔啦雞腿堡」之後，肯德基在迎來品牌登台40週年之際，將於4月8日再度推出「比利時鬆餅咔啦雞腿堡」，並且首度搭配XL全明星套餐，一次享受豐富組合。

2021年推出的「比利時鬆餅咔啦雞腿堡」，靈感源自美國南方，結合楓糖、鬆餅、炸雞三大美味，推出後在新加坡、馬來西亞、加拿大、美國、台灣都受到熱烈回饋。隨著品牌登台40週年，肯德基再次於4月8日起推出「比利時鬆餅咔啦雞腿堡」，兩層鬆餅中搭配咔啦雞腿排、鹹香烤培根，並且淋上香甜不膩的楓糖風味糖醬、美乃滋，整體具有鹹甜交錯的滋味與豐富層次。

比利時鬆餅咔啦雞腿堡單點售價139元，並有多種套餐可供搭配。首度搭配的XL全明星餐，還吃得到咔啦脆雞、香酥脆薯(小)、原味蛋撻、百事可樂(中)，每套254元。4月2日至4月7日針對PK雙饗卡APP開放搶先預購，4月8日開賣當天即可取餐。