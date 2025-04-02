南台灣第一間「麵屋一燈」！「濃厚海老沾麵」限定上桌

來自日本的「麵屋一燈」，自2016年首度登台，近年積極轉型佈局百貨商圈，並且擴大全台版圖。繼去年開設信義A11店後，即日起也首度前進南台灣，插旗高雄夢時代百貨，並打造限定款「濃厚海老沾麵」。為慶祝新店開幕，社長坂本幸彥也親自現身夢時代店，前100名消費者可獲贈紀念悠遊卡，活動期間出示社長合照，可享拉麵同品項買1送1，另外還有滿額刮刮卡，有機會獲得台北東京雙人機票。

高雄夢時代店乃是麵屋一燈首度南下，全店延續一貫的設計風格，透過藍染門簾、深藍壁磚與波浪紋漆等元素，交織出靜謐的海洋意象，呼應店內的魚介湯頭。另外也搭配開放式工作檯，讓民眾可以欣賞料理的過程。

針對高雄，麵屋一燈社長坂本幸彥也特別推出限定款「濃厚海老沾麵」，以經典沾麵為基底，並於湯底中融入在地食材「櫻花蝦」，並添加胭脂蝦蝦油、赤蝦粉等食材，堆疊出鮮美濃厚的滋味。同時搭配有白蝦、雞肉叉燒與炙燒豬叉燒，每份328元。同時店內也提供魚介冠軍沾麵、炙燒雞豚拉麵、干貝雞湯拉麵等招牌餐點，每份248～298元不等。

為慶祝首度插旗南台灣，坂本幸彥也於4月2日親自現身高雄夢時代店送出優惠，前100名消費者可獲得「麵屋一燈VIP尊榮開幕紀念悠遊卡」，到店消費出示享終身免費溏心蛋或肉；4月3日至4月30日期間，凡至任一門市出示社長見面會合照限動，再享「拉麵同品項買1送1」。另外，即日起至全台門市消費滿500元，即可參加刮刮卡活動，有機會獲得台北－東京雙人來回機票、社長簽名拉麵碗等不同贈禮，每日限量200張。

麵屋一燈也透露，未來也將計畫前往台中、台南等地展店，並會推出單店限定主題拉麵，預計今年共計開設10間分店。