I 型人清明連假不想出門 房內沉浸式追劇清單一次看

這四天就不出去了！4月3日至4月6日共4天清明連假，對於偏好宅在家中的I型人（內向型人格）來說，叫個外送加追劇才是神級享受啊！國內外串流平台近期釋出許多話題作品，Orion小編也整理了適合長假在房內沉浸式觀賞的精選，快趁休假好好掃一次沒空看的好劇吧。

● 最新推薦

《惡緣》| Netflix 4月4日上線

「惡緣」。圖／Netflix提供

韓劇《惡緣》（Karma）改編自知名網路漫畫，由朴海秀、申敏兒、李熙俊、李光洙、金成均、孔升妍主演。劇情描述一場事故讓六個人的人生交織被命運綑綁，引發出的驚悚故事，以及背後不可告人的暗黑秘密，喜歡燒腦劇的觀眾務必鎖定。

《我死的一週前》｜ friDay影音 4月3日上線

「我死的一週前」。圖／Friday影音提供

《我死的一週前》改編自同名小說的青春奇幻愛情韓劇，由男神孔明、金敏荷主演，講述金藍雨（孔明飾）是鄭熙完的青梅竹馬兼初戀，當金藍雨帶著死神秘密任務重新出現在熙完身邊，並提出願望清單攜手完成，會迸出什麼樣的青春火花呢？

《死前慾望清單》｜Disney+ 4月4日上線

「死前慾望清單」。圖／Disney+提供

FX影集《死前慾望清單》，改編自莫莉科漢的真實故事。莫莉在被診斷出罹患第四期乳癌後，決定離開丈夫，探索自身多樣且複雜的慾望。在好友支持陪伴她踏上這場冒險，直到生命最後一刻。

大河劇《大膽狂徒〜蔦重繁華如夢故事〜》｜ KKTV 持續更新

「大膽狂徒〜蔦重繁華如夢故事〜」。圖／KKTV提供

日本男神橫濱流星首度主演大河劇，演繹江戶時代出版之王「蔦屋重三郎」。他自小在吉原長大，經營著一家小型租書店，憑藉獨到的眼光，陸續挖掘了喜多川歌麿、山東京傳、神秘的浮世繪畫家東洲齋寫樂等多位聞名後世的藝術家們，最終一步步成為影響日本娛樂文化的出版業大亨！

《非普通家族》、《404宿靈速速逃》｜ CATCHPLAY+ 4月2日、4月5日上線

「404宿靈速速逃」。 CATCHPLAY+提供

CATCHPLAY+ 上架新片《非普通家族》，由韓國實力派明星金喜愛、薛景求、張東健主演，曾創下 32 億韓元票房。泰式恐怖喜劇 《404宿靈速速逃》 ，描述房地產騙子遇上「千年房東」，看各路薩滿與巫師的荒誕對決，驚嚇又爆笑。

● 同場加映

《苦盡柑來遇見你》｜ Netflix熱播中

「苦盡柑來遇見你」。圖／Netflix提供

讓一票觀眾哭腫了眼的話題好劇，3月底才剛播出大結局，還沒追的趕緊跟上進度！韓國頂流女星IU和文素利「愛純」的母女情讓觀眾動容，可以從第1集哭到結局，飾演寬植一角的朴寶劍（少年）與朴海俊（中年）的種種霸氣護妻表現，更被許多女性觀眾視為「理想老公指標」，被稱為療癒系人生韓劇不為過。

《狂醫魔徒》｜ Disney+熱播中

「狂醫魔徒」。圖／Disney+提供

Disney+「狂醫魔徒」講述天才外科醫師鄭世玉（朴恩斌 飾）、前指導教授崔德熙（薛景求 飾）的糾葛，看似溫順形象的「非常律師禹英禑」朴恩斌、影帝薛景求互飆演技，朴恩斌也在專訪中也坦言這是她演過最衝動的角色。

《混沌少年時》｜ Netflix熱播中

「混沌少年時」。圖／Netflix提供

15歲少年童星歐文庫柏封神之作！「混沌少年時」才上架就衝上熱播排行榜。劇情描述少年傑米被控殺人原堅稱無辜，但隨著調查進度逐步展開和專家的抽絲剝繭，真相也逐漸浮出水面，本劇剖析當今青少年遇到的各類問題，直面社會黑暗，是成年人與父母更不能錯過的神劇。

《噬亡村》第二季｜ Disney+熱播中

「噬亡村」第二季。圖／Disney+提供

改編自同名漫畫的「噬亡村」第二季，柳樂優彌、吉岡里帆，笠松將互飆演技，經典日式恐怖再次登場，看主角們捲入村落的黑暗傳說，加上第一季未解的謎團，彷彿身歷其境，想要挑戰「日劇恐怖天花板」不要錯過。

《法庭之龍》｜KKTV熱播中

「法庭之龍」。圖／KKTV提供

將棋天才天童龍美（上白石萌音 飾）轉職新手律師，加入瀕臨倒閉危機的律師事務所。擁有預判將棋一百手的能力、卻超不會看人臉色的她，遇上溫柔過頭的年輕所長虎太郎（高杉真宙 飾），攜手解決一件又一件案件的精采故事！由上白石萌音 Ｘ高杉真宙主演，是把日本將棋思維帶入法律案件的全新律政劇。