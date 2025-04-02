盼來花蓮觀光 太魯閣晶英酒店推「愛太魯閣・再相聚」國旅卡住房專案

晶華（2707）集團而前後經歷270天的休業，太魯閣晶英酒店已於今年1月16日重新啟程。迎接新生之際，酒店團隊全力推動永續旅遊，並實踐「為太魯閣做一件事」的理念，在國家公園區設置對環境友善的「獨居蜂旅館」，再推優惠專案，希望更多人來到花蓮觀光。

晶華集團表示，去年4月3日，花蓮經歷了一場震撼人心的強震。在最艱難的時刻，警消人員、道路守護者及各界救難夥伴攜手合作，守護太魯閣山區的安全，確保旅人與居民平安返家。轉眼一年過去，中橫台八線道路修復得宜，步道正在陸續恢復中，太魯閣晶英酒店誠摯邀請曾給予幫助、並肩同行的夥伴重返山林，共同見證這片土地的堅韌與美好，即日起推出「愛太魯閣・再相聚」國旅卡適用、一泊二食住房專案，雙人入住，平日每房9,900元起。

回顧一年前的強震導致太魯閣山區聯外道路坍方，通訊、水電全數中斷，當下，仍需被救援的太魯閣晶英酒店，從山中孤島，挺身而出成為救災幫手與峽谷裡的堡壘，靠著飯店緊急發電系統以及基本存糧，設立提供食宿的庇護所，傾全力照顧被困在天祥地區的所有人，並攜手來自台灣各地的特搜弟兄、成立前進指揮所，協助後送旅客，直至最後一位房客安全撤離，踏上平安回家的路。

而前後經歷270天的休業，太魯閣晶英酒店已於今年1月16日重新啟程。迎接新生之際，酒店團隊全力推動永續旅遊，並實踐「為太魯閣做一件事」的理念，在國家公園區設置對環境友善的「獨居蜂旅館」，實地創造生態落葉區域，支持生態鏈，與旅人分享生態故事，理解人與土地之間的關係，一起打造適合獨居蜂生長的家，同時規劃全新戶外遊程，包括「太魯閣野學堂」與「走讀天祥漫步」，二條路線各有不同的特色，讓旅人透過在地人文歷史與豐富生態的探索，深刻地感受太魯閣的獨特魅力。適逢周年，太魯閣晶英酒店誠摯邀請曾經並肩同行的英雄與旅人，回到壯闊峽谷與療癒山林，從不同的角度重新探索太魯閣。

「愛太魯閣・再相聚」住房專案限透過官網預訂，休閒樓層一泊二食，二人成行，平日每房9,900元起，入住需出示軍公教人員識別證或國旅卡。專案包括山嵐客房一晚住宿、衛斯理餐廳的早餐與晚餐、客房minibar、大廳藝廊微醺蒔光social hour免費體驗，並可暢享館內各項活動與設施。行館套房一泊二食，二人成行，平日每房14,800元起，搭配儷人客房住宿一晚、任選交誼廳早餐或衛斯理餐廳早餐、衛斯理餐廳晚餐、客房迷你飲品吧，以及交誼廳軟性飲品、紅白酒暢飲、午茶輕食點心。