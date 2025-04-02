老董習徒步觀察餐飲生態 美國「不二老罈子酸菜魚」台灣展店

在美國有6家店的「不二老罈子酸菜魚」董事長劉小萌喜歡以徒步方式觀察各地餐飲生態，他發現台灣人愛吃酸菜魚，而且這股趨勢還正發展中，去年開始申請來台投資，除了本月10日在台北的首家店要開幕，6月也進軍台中，目標要在台灣至少開20家店。除此，他也與台中市「阿秋大肥鵝海鮮樓」合作，4月7日至30日以快閃方式進駐，讓愛吃酸菜魚的老饕先一享口福。

劉小萌在美從事餐飲業，2019年介入酸菜魚市場，至今在華盛頓州、德州、新澤西州、華盛頓特區和紐約皇后區開設6家店。因為老罈醬口味酸香濃郁，加上魚肉口感細緻，受到消費者喜愛。因為他具有工業經營背景，能把酸菜魚以標準作業程序生產，讓酸菜魚的品質和產量都能充份掌握。

為了進軍台灣市場，劉小萌趁來台旅遊，以徒步方式觀察台灣城市的餐飲生態。例如，為了想在台中市開店，他曾分別各用了一周時間，在午餐、晚餐時間徒步觀察公益路和崇德路兩個餐飲市場的一級戰區。

他發現，公益路雖號稱是台中市餐飲的一級戰區，但是周一到周五的午餐，卻少見有餐廳排隊，用餐人口不如預期，但反觀崇德路卻是正往上發展，尤其是捷運崇德文心站往進化路方向，人潮多，更具潛力，因此台中首家店也選在這兒。另則是，漢神百貨年底營業後，台中市的商圈還有一番變動。

劉小萌說，自己是美籍華人，在美生活、做生意多年，充份了解美國的服務人員當面臨客人和老闆的利益衝突時，一定是選擇在站客人的角度，因為他們了解，客人才是根本。因此，他的經營哲學也是以客為尊，同時給予工作人員高於一般的待遇，讓店裡提供更佳的服務。

他在台北復興北路的「不二老罈子酸菜魚第七號-南京店」10日結束試營運正式開幕，7日至30日則是進駐「阿秋大肥鵝海鮮樓」把好滋味帶到台中。菜色有「老罈子酸菜魚」、「藤椒麻香魚」，以及「小酥肉」、「爽口雞胗」等經典川味小吃和Q彈柔軟的「糯唧唧鮮奶麻糬」飯後甜點。