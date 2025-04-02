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看好日本旅遊市場 台灣虎航5月29日開航「桃園－鳥取」

聯合報／ 記者邱瓊玉／大分即時報導
為了展現對大分新航線的重視，台灣虎航商務長許致遠（右）今親自率隊到大分參加首航儀式，由大分縣知府佐藤樹一郎（左）迎接。記者邱瓊玉／攝影
為了展現對大分新航線的重視，台灣虎航商務長許致遠（右）今親自率隊到大分參加首航儀式，由大分縣知府佐藤樹一郎（左）迎接。記者邱瓊玉／攝影

台灣虎航今正式開航桃園-大分航線，也是台灣虎航飛航日本的第21個航點。看好日本旅遊市場，台灣虎航商務長許致遠透露，五月29日還將開航日本鳥取，目前也有些航點正在洽談，預計下半年就會推出。

為了展現對大分新航線的重視，許致遠今親自率隊到大分參加首航儀式。許致遠強調，大分這條航線一開航就相當熱賣，看好後續發展。由於目前桃園飛大分，一周兩班，未來是否有可能增班？許致遠笑說，只要我們載客一直持續在九成，就可能考慮增班。

不過因為日幣匯率波動大，再加上通膨影響，是否會影響日本觀光市場信心？許致遠說，即使日幣升值，但由於日本魅力很大，相信不影響旅客的遊玩的考量，因為有太多可以選擇，再加上虎航的航線很多，旅客可以依照自己預算去做考量。

至於機票價格是否會跟著漲價？許致遠說，疫情前虎航的日本航線載客率大約都在八成左右，目前則是穩定維持在九成，所以還是持續看好日本市場，但由於疫後很多成本都已經上來了，所以並不是故意要把機票價格拉高。

實際上，目前虎航在日本已有21個航點，儘管其中不少是二線城市，但就單以台日開航的國際線來講，甚至遠比日本國籍航空還要高。許致遠表示，台灣來日本旅遊已經重複很多次了，所以更明顯的是大家想要做更深度的旅遊，所以二線城市比以前都要來得更旺，大家更想要去體驗一下別人沒去過的秘境，開航大分航線不僅方便旅客遊玩，更可以串連九州其他三個航點，利用A進B出的方式，規畫旅遊。

大分縣知事佐藤樹一郎表示，目前大分觀光客大多韓國人，其次就是來自台灣的觀光旅客，大分縣有許多觀光的魅力，像是Hello Kitty就住在大分縣，且大分也是一個農業大縣，水果相當有名，還產葡萄酒等，目前台灣IT產業都紛紛來九州投資設廠，帶動整個九州的經濟繁榮，非常歡迎台灣旅客到訪。

佐藤樹一郎也提到，除了觀光以外，台日還有教育方面的交流，目前大分縣的高中生和台灣高中生計畫進行互訪的教育修學旅遊，這部分大分教育委員會跟台灣相關的教育相關的單位都已經有在進行籌備當中，另也會找youtuber拍片，協助宣傳大分觀光。

佐藤樹一郎表示，大分其實對旅客來講很方便，除了可以租車自駕旅遊外，還有很多巴士直達市區，也有許多主題樂園，希望大家來大分遊玩，相信會讓大家百看不厭。

台灣虎航桃園機場往返熊本航線今天開航，大分機場特地出動消防車為首航班機舉行灑水儀式。圖／台灣虎航提供
台灣虎航桃園機場往返熊本航線今天開航，大分機場特地出動消防車為首航班機舉行灑水儀式。圖／台灣虎航提供

台灣虎航 日本

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