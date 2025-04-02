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台灣虎航桃園-大分航線今開航 首航載客率百分百

聯合報／ 記者邱瓊玉／大分即時報導
台灣虎航今正式開航桃園-大分航線，大分縣府在大分機場舉辦首航儀式，歡迎台灣旅客到來。記者邱瓊玉／攝影
台灣虎航今正式開航桃園-大分航線，大分縣府在大分機場舉辦首航儀式，歡迎台灣旅客到來。記者邱瓊玉／攝影

台灣虎航今正式開航桃園-大分航線，成為飛航日本的第21個航點，同時也是繼福岡、佐賀、宮崎後，第4個直飛日本九州地區的新航點。首航班機180個機位全滿，不少民眾對於第一次搭乘直飛大分的航班顯得有點興奮，期待一下飛機就可以直奔溫泉鄉。

為了慶祝首航，大分縣還在大分機場舉辦歡迎儀式，由大分縣知事佐藤樹一郎率領團隊親自歡迎。台灣虎航則是由商務長許致遠領軍。一下飛機，就看到大分縣的吉祥物們夾道歡迎，讓旅客又驚又喜。

自由業林先生表示，自己大概每3、4個月會來一次日本，過去因為交通比較不方便，所以比較少到大分，之前都是去福岡比較多，這次特別趁著開航就來看看，覺得新航線可以提供喜歡深度旅遊的人有機會看看不同的城市，相當期待。

台灣虎航商務長許致遠致詞時表示，日本九州地區擁有豐富的自然及歷史觀光資源，加上距離台灣飛行時間短，平均約兩個小時即可抵達，對於台灣旅客來說，尤其充滿吸引力。看好九州市場的潛力，台灣虎航近期積極拓展九州航網。

許致遠說，繼去年12月開航宮崎航線後，今天再開航大分航線，這是台灣虎航繼福岡、佐賀、宮崎之後，在九州的第4個航點，也是台灣虎航飛航日本的第21個航點。目前4、5月載客率9成。

許致遠表示，大分縣以其壯麗的自然風光、豐富的溫泉文化和多樣的美食聞名。大分縣以「溫泉天堂」為人所熟知。自己就特別喜愛泡溫泉，上次前往別府溫泉泡湯，留下了深刻的印象。而這次，非常期待看到有別於冬天的大分春天景色。

大分縣知事佐藤樹一郎說，今天是自2017年 10月停航的「大分-台中線」以來，時隔約8年再度復航。且此次是首次開通連結台灣最大都市台北（台灣桃園國際機場）與大分的航線。

希望台灣的旅客們不僅能夠享受大分的溫泉，還能探索縣內許多尚未被廣泛認識的魅力景點，並盡情體驗大分的魅力。

佐藤樹一郎還提到，大分將在今年10月舉辦「環九州國際自行車賽」（Tour de Kyushu） 等活動。聽說在台灣，自行車公路賽也非常受歡迎，因此我們也期待能藉此機會迎接更多台灣旅客的到來。

有趣的是，大分機場配合大阪世博會開展期間，和日出町的三麗鷗娛樂株式會社合作，自4月13日至10月13日，大分機場更名為「大分Hello Kitty機場」，並以「世界上最溫暖的機場」為主題，裝飾Hello Kitty等三麗鷗卡通人物來歡迎到訪的旅客。

佐藤樹一郎笑說、據了解，Hello Kitty 在台灣也擁有極高的人氣，而日本全國僅有兩座擁有 Hello Kity 的主題樂園，其中之一便位於大分縣。基於這層緣分，大分縣將從4月13日起，配合大阪，關西世界博覽會的舉辦期間，與「三麗鷗娛樂」合作推動觀光宣傳活動。屆時，大分機場將以 Hello Kity 為主題，並搭配其他三麗鷗角色進行裝飾，變身為由 Kitty及夥伴們迎接旅客的機場。希望大家能在這充滿可愛氛圍的機場開啟愉快的大分之旅。

佐藤樹一郎說，期待這條航線不僅促進觀光交流，也能進一步深化在半導體產業、農林水產業及教育等領域的合作，推動雙方更加多元且頻繁的交流。

台灣虎航說，大分縣以「溫泉天堂」為人所熟知，擁有包括別府溫泉、由布院溫泉等世界級溫泉勝地，還有九重夢大吊橋、金鱗湖、高崎山自然動物園、九州自然動物公園等知名景點，結合繽紛多元的自然景觀與在地美食，為各地旅客帶來獨特的觀光體驗。

台灣虎航指出，桃園-大分航線開航初期，每周營運2班，去程航班編號IT750，每周三、六的中午12時自桃園機場起飛；回程航班編號IT751，每周三、六的下午4時30分自大分機場起飛。

台灣虎航今正式開航桃園-大分航線，只見一下飛機，大分縣政府等相關單位帶著吉祥物歡迎，讓旅客又驚又喜。記者邱瓊玉／攝影
台灣虎航今正式開航桃園-大分航線，只見一下飛機，大分縣政府等相關單位帶著吉祥物歡迎，讓旅客又驚又喜。記者邱瓊玉／攝影
台灣虎航今正式開航桃園-大分航線，只見一下飛機，大分縣政府等相關單位帶著吉祥物歡迎，讓旅客又驚又喜。記者邱瓊玉／攝影
台灣虎航今正式開航桃園-大分航線，只見一下飛機，大分縣政府等相關單位帶著吉祥物歡迎，讓旅客又驚又喜。記者邱瓊玉／攝影
台灣虎航今正式開航桃園-大分航線，成為飛航日本的第21個航點，同時也是繼福岡、佐賀、宮崎後，第4個直飛日本九州地區的新航點。記者邱瓊玉／攝影
台灣虎航今正式開航桃園-大分航線，成為飛航日本的第21個航點，同時也是繼福岡、佐賀、宮崎後，第4個直飛日本九州地區的新航點。記者邱瓊玉／攝影
台灣虎航今正式開航桃園-大分航線，台灣虎航商務長許致遠(右）也在首航記者會上和大分縣知事佐藤樹一郎（左）簽署MOU。記者邱瓊玉／攝影
台灣虎航今正式開航桃園-大分航線，台灣虎航商務長許致遠(右）也在首航記者會上和大分縣知事佐藤樹一郎（左）簽署MOU。記者邱瓊玉／攝影

台灣虎航 桃園機場 溫泉

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