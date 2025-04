台北101母親節黃金周最高13%回饋 買LV用聯名卡最划算

四月連假期間,台北101購物中心即起至5月11日展開「黃金周 × 母親節」回饋檔期,不僅全館最高可享13%回饋,更推出專屬聯名卡友的「LV天王購物方案」,提供精品迷與媽媽們最佳犒賞時刻。

當中最受注目的,是國際精品Louis Vuitton路易威登首度參與回饋活動,凡持中國信託台北101聯名卡於活動期間,單筆消費滿10萬元,即可獲贈2,000元電子抵用券(每卡每日限兌一次),再搭配聯名卡筆筆3%回饋,總計回饋最高可達5%,LV愛好者可趁難得機會入手心儀單品。

此外,台北101黃金周期間(4/2至4/8)及母親節檔期(4/9至5/11)同步加碼,全館購物回饋累加最高可達13%。黃金周活動期間,全館單日消費滿6,000元,贈600元電子抵用券(限指定品牌);珠寶鐘表單日滿3萬元,贈1,500元電子抵用券(限指定品牌)。

送束花讓她心花怒放,台北101母親節限定「行動花店 Petals of Love」登場,即日起至4月17日台北101官網Stage101開放預購的兩款康乃馨限定花束,每束早鳥價799元(原價1,599元)。花店並將於4月18日至5月11日設於台北101購物中心四樓都會廣場快閃登場。

台北101也在四樓都會廣場精心打造「夢幻香氛花園」製造浪漫,將歐式花藝與Jo Malone London、Creed、Atelier Cologne頂級香氛結合,打卡即送隨行香氛,浪漫迎接母親節。