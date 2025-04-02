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台北101母親節黃金周最高13%回饋 買LV用聯名卡最划算

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
台北101也在四樓都會廣場精心打造「夢幻香氛花園」製造浪漫。圖／台北101提供
台北101也在四樓都會廣場精心打造「夢幻香氛花園」製造浪漫。圖／台北101提供

四月連假期間，台北101購物中心即起至5月11日展開「黃金周 × 母親節」回饋檔期，不僅全館最高可享13%回饋，更推出專屬聯名卡友的「LV天王購物方案」，提供精品迷與媽媽們最佳犒賞時刻。

當中最受注目的，是國際精品Louis Vuitton路易威登首度參與回饋活動，凡持中國信託台北101聯名卡於活動期間，單筆消費滿10萬元，即可獲贈2,000元電子抵用券（每卡每日限兌一次），再搭配聯名卡筆筆3%回饋，總計回饋最高可達5%，LV愛好者可趁難得機會入手心儀單品。

此外，台北101黃金周期間（4/2至4/8）及母親節檔期（4/9至5/11）同步加碼，全館購物回饋累加最高可達13%。黃金周活動期間，全館單日消費滿6,000元，贈600元電子抵用券（限指定品牌）；珠寶鐘表單日滿3萬元，贈1,500元電子抵用券（限指定品牌）。

送束花讓她心花怒放，台北101母親節限定「行動花店 Petals of Love」登場，即日起至4月17日台北101官網Stage101開放預購的兩款康乃馨限定花束，每束早鳥價799元(原價1,599元)。花店並將於4月18日至5月11日設於台北101購物中心四樓都會廣場快閃登場。

台北101也在四樓都會廣場精心打造「夢幻香氛花園」製造浪漫，將歐式花藝與Jo Malone London、Creed、Atelier Cologne頂級香氛結合，打卡即送隨行香氛，浪漫迎接母親節。

同步慶祝兒童節，4月整月台北101 89樓觀景台推出限時親子優惠，購票即享7至12歲國人兒童2人同行1人免費(須大人陪同)。觀景台更引進「超級機器人傳奇特展」，超巨型無敵鐵金剛、五獅合體（百獸王）、哆啦A夢、原子小金剛、新世紀福音戰士、星際大戰以及攔截記憶碼7大IP公仔玩具震撼登場，讓五、六、七年級生的熱血回憶一次重現。

Bvlgari Serpenti Sugarloaf古金色手提包，10萬3,600元。圖／台北101提供
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台北101母親節限定「行動花店 Petals of Love」登場，即日起至4月17日台北101官網Stage101開放預購兩款康乃馨限定花束，每束早鳥價799元(原價1,599元)。圖／台北101提供
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Tiffany Jean Schlumberger by Tiffany石上鳥，主石鑲嵌逾17克拉鑽石胸針。圖／台北101提供
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BOUCHERON Plume de Paon系列戒指。圖／台北101提供
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全球限量10只，積家Reverso One Precious Flowers翻轉系列珍稀花卉腕表天堂鳥款。圖／台北101提供
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路易威登 LV Biker手袋。圖／台北101提供
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台北101 母親節 黃金周

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