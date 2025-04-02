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藏家開搶！格蘭菲迪時光臻藏系列34年雪莉桶限量發行

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
格蘭菲迪時光臻藏系列全新鉅獻「34年雪莉桶單一麥芽威士忌」，由首席調酒師的精闢預判，再述時間的深層詮釋，酒精濃度48.2%，建議售價73,000元。圖／格蘭父子提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
格蘭菲迪時光臻藏系列全新鉅獻「34年雪莉桶單一麥芽威士忌」，由首席調酒師的精闢預判，再述時間的深層詮釋，酒精濃度48.2%，建議售價73,000元。圖／格蘭父子提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

全球獲獎最多的單一麥芽威士忌品牌格蘭菲迪（Glenfiddich），以「TIME RE:IMAGINED 時光臻藏」系列，體現酒廠深厚窖藏。今年全新鉅獻「格蘭菲迪34年雪莉桶單一麥芽威士忌」，以深邃雪莉桶風格，凝鍊三十餘載的歲月醇華，獻予亞洲藏家一段無可複製的品酩旅程。

「在威士忌製作過程中，首席調酒師擔任舉足輕重的角色，我們的職責是尋找酒體與橡木桶之間的微妙平衡。」格蘭菲迪首席調酒師布萊恩．金斯曼（Brian Kinsman）表示：「但我們往往忽略了，每一桶、每一瓶威士忌，各自與時間順其自然的累積過程，是造就每一威士忌獨有與珍貴風味的關鍵因素，而『TIME RE：IMAGINED時光臻藏』正是對這段歷程與珍釀的致敬。」

「格蘭菲迪34年雪莉桶單一麥芽威士忌」將熟成於美國橡木桶21年的珍釀，轉入西班牙Oloroso雪莉桶中靜置13年後，才大功告成。俯身近聞，香氣自深色橡木的沉穩基調中開展，緊隨而來是帶有陽光氣息的塞維亞橘子果醬、無花果與葡萄乾果韻，口感如緞面般滑順，黑糖太妃糖的甜潤與奶油酥餅、焦糖化水果層層交疊。餘韻綿延不絕，優雅橡木與果香的甜韻緩緩綻放，彷彿時間在舌尖靜止，引領味蕾步入全新之境。

酒盒設計靈感源自首席調酒師捕捉到酒液的完美瞬間，外盒以緞帶般的動態線條，構築出優雅的紅色鏤空窗格，呼應紅褐酒液的層次光澤。當瓶身嵌入其中，光線流轉，時間彷彿靜默顯影，成為一件能觸摸的藝術品，極具收藏價值。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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