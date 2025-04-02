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金南佶見面會連假 Legacy TERA登場！粉絲福利一次看

聯合新聞網／ 聯合數位文創
韓國實力派演員金南佶即將來台舉辦粉絲見面會！圖／聯合數位文創提供
韓國實力派演員金南佶即將來台舉辦粉絲見面會！圖／聯合數位文創提供

韓國實力派演員金南佶宣布4月6日來台舉辦《Road to Gil》粉絲見面會，門票於3月21日晚間7點在udn售票網開賣！金南佶出道多年，在電影和戲劇積極耕耘，演出過包括《善德女王》、《名不虛傳》、《熱血司祭》、《解讀惡之心的人們》、《Island》等熱門韓劇，展現出多種面貌。

金南佶今年的粉絲見面會2月起跑從日本大阪、琦玉、首爾到台北，之前的首爾見面會還因為內容太過豐富，時長達5個小時引起熱烈討論，如今金南佶將來到台灣與喜愛他的粉絲見面，福利包括SOUND CHECK、HI-TOUCH、團體合照(20人/一組)、簽名會、親筆簽名海報、親筆簽名拍立得、限定小卡組、官方A5海報等依票價抽選，會帶來怎樣的見面會內容令人期待！購票請上 udn售票網

圖／聯合數位文創提供
圖／聯合數位文創提供

金南佶見面會

•演出日期：2025.04.06 (日) 18:00

•演出地點：Legacy TERA

金南佶見面會｜票價

•演出票價：VIP區 $5,580 / A區 $4,680 / B區 3,580 / 身障席 $2,340；全場對號坐席

票價 粉絲 首爾

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