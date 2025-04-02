金南佶見面會連假 Legacy TERA登場！粉絲福利一次看

林奕嵐、詹懷雲主演的青春奇幻愛情片《命中註定那頭鵝》，由彼此影業製作、聯合數位文創共同出品。自上映以來，主創團隊勤跑映後，各界包場不斷，28日晚間還有柯震東包場請粉絲看電影，監製劉宛玲更驚爆他和導演楊宥瑜的「緣分」，原來他差點成為「那頭鵝」！柯震東笑說，自己沒有詹懷雲的腹肌，也可能演不來「何德利」，還讚詹懷雲演得好，不吝讚美後輩讓眾人很感動。

2025-04-02 15:59