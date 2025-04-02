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新航線來了！聯合航空台北直飛關島正式啟航

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
聯合航空正式首航台北至關島新航線，並於登機口舉行剪綵儀式。圖左起為聯合航空機組員、聯合航空機師、桃園國際機場股份有限公司總經理范孝倫、美國在台協會代理處長柯傑民、聯合航空日本、密克羅尼西亞、菲律賓及台灣區域銷售董事桐山謙一、關島觀光局局長暨執行長雷珍·畢斯科·李（Régine Biscoe Lee）、聯合航空機場營運部亞洲區域董事徐揚輝、聯合航空機組員。業者提供
聯合航空正式首航台北至關島新航線，並於登機口舉行剪綵儀式。圖左起為聯合航空機組員、聯合航空機師、桃園國際機場股份有限公司總經理范孝倫、美國在台協會代理處長柯傑民、聯合航空日本、密克羅尼西亞、菲律賓及台灣區域銷售董事桐山謙一、關島觀光局局長暨執行長雷珍·畢斯科·李（Régine Biscoe Lee）、聯合航空機場營運部亞洲區域董事徐揚輝、聯合航空機組員。業者提供

聯合航空2日於桃園國際機場舉行了盛大的首航慶祝活動，正式啟航全新的台北至關島直飛航線，並將以每週兩班的頻率往返兩地。聯合航空與關島觀光局（Guam Visitors Bureau, GVB）共同迎接首航旅客啟程飛往關島。同時，聯合航空也在關島機場舉行了迎賓儀式，熱烈歡迎來自台北的首批旅客抵達。

聯合航空日本、密克羅尼西亞、菲律賓及台灣區域銷售董事桐山謙一（Kenichi Kiriyama）表示：「對於聯合航空來說，今天是個特別的日子，我們開啟了全新的直飛航線，為旅客提供更多的旅遊目的地選擇。我們衷心感謝關島觀光局（GVB）的全力支持與協助，一同促成這條新航線順利啟航。我們的業務銷售團隊也與關島觀光局（GVB）行銷團隊展開密切合作，積極向業界推廣關島成為美國觀光旅遊的首選目的地。」

桐山謙一補充，這條新航線將為旅客提供更多探索關島迷人魅力的機會，我也相信大家一定會非常享受這趟飛行的過程。同時，我也要特別感謝聯合航空台北團隊的每一位同仁，感謝他們在規劃和推廣這條航線所付出的辛勞與努力。

關島觀光局（GVB）局長暨執行長雷珍·畢斯科·李（Régine Biscoe Lee）表示，恭喜聯合航空首航台北至關島航線。這條航線我們期待已久，對於關島旅遊業的復甦也至關重要。我們非常高興能夠迎接更多來訪關島的旅客，也期許當地以最溫暖的待客方式與道地的「Håfa Adai」（查莫洛語的「你好」）精神迎接新朋友，讓他們親身體驗這座島嶼的獨特魅力。

聯合航空自1986年以來深耕台灣市場，並曾於1990年代提供台北至關島航線服務。自2014年以來，聯合航空已接待超過200萬名旅客往來台北與舊金山。今年7月12日起，聯合航空也將成為唯一提供高雄直飛至東京成田航班的美籍航空公司。

聯合航空作為關島在地的航空公司已經在當地經營超過 55 年，提供每週80 多個航班往返台北、日本、馬尼拉、帛琉、密克羅尼西亞聯邦和馬紹爾群島等 14 個旅遊目的地。 台灣旅客前往關島適用美國免簽證計畫，旅客可透過旅行社、聯合航空官網或聯合航空App預訂機票。

聯合航空台北直飛關島新航線正式啟航 提供每週兩班直飛航班，週三週六固定往返，開啟關島旅遊新選擇。業者提供
聯合航空台北直飛關島新航線正式啟航 提供每週兩班直飛航班，週三週六固定往返，開啟關島旅遊新選擇。業者提供

航線 觀光 關島

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