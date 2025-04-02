AI 女神李珠珢加持 大宇資新手遊《無盡夢迴》登場

大宇資訊（6111）重磅揭曉，年度手遊鉅作《無盡夢迴》，特邀AI女神李珠珢擔任遊戲代言人，這不僅是她來台後的首度次元合作、首次跨足遊戲領域，更是華語地區首支遊戲代言作品。李珠珢來台人氣爆棚，於2日盛大宣布三大首秀齊登場，富邦悍將主場開幕戰、李珠珢台灣應援登板，加上華語地區首次遊戲的代言，最強夢幻聯動， AI女神旋風席捲球場與遊戲圈，破圈效應勢不可擋。

大宇資訊《無盡夢迴》邀請玩家一起為《富邦悍將》開幕戰應援，將於社群平台舉辦應援活動，送出精美虛寶、MYCARD點數以及李珠珢簽名專屬周邊，喜歡李珠珢的玩家千萬不要錯過這次機會，一起支持她的來台第一款遊戲代言，與她一同踏入《無盡夢迴》的夢境世界。