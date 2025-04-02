黑松百周年活動開跑「黑松 100 轉動．感動」
黑松董事長張斌堂宣布以「黑松100轉動．感動」作為100周年主題，今年迎來企業創立 100 週年的重要里程碑，即日起以「黑松 100 轉動．感動」為主題，開展各種回饋消費者活動。
100周年搭配設計時尚的「黑松沙士－黑松 100 週年紀念罐」限定上市，搭配超萌「黑松沙士造型悠遊卡」打造限量「黑松 100 週年紀念禮盒」。此外，黑松也特別打造數位互動體驗–「黑松時光地圖」邀請大家踏上回憶之旅。「黑松 100 百萬狂享趣」系列優惠活動同步登場，活動期間購買指定黑松產品，即有機會獲得百萬豪車及千項好禮。
黑松新年度續約金高壯大酒水事業，不管環境怎麼變化，黑松都要找新契機讓業績穩健向上，新年度會找機會不斷的擴大，有信心2025年的營收目標超越2024年，依舊突破百億元。
黑松公司是台灣飲料業第一家百年企業，從一般飲料製造商，擴大發展酒類代理事業及保健事業；未來將打造節能減碳的生產基地、持續提供健康歡樂產品、創新酒類代理事業。
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