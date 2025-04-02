WWG 25／月誤差三秒！Grand Seiko UFA精準定義譜新頁
革命雖然不是溫馨地請客吃飯，但也不盡然是喧嘩的大肆張揚。Grand Seiko 2025年鐘表與奇蹟表展上採精兵政策，發表了訴諸「年誤差」的UFA腕表，紀念2004年Grand Seiko 9R系與Spring Drive機芯的問世，也讓當年被定義為「（鐘表產業的）寧靜革命」、持續前行。
2004年首次問世的Spring Drive機芯，誕生於日本長野的「信州時之匠工坊」，結合了高精確度的積體電路和振盪器與傳統的發條動力：將積體電路和90天熟成的石英振盪器真空封裝，消除了外在如靜電、潮濕與光線的外部干擾，也成為機械、石英之外的第三類型機芯。
日內瓦表展期間所發表的Spring Drive Caliber U.F.A.、是從1969年所推出的V.F.A機芯延伸而來，當時的VFA精確度標準為每個月正負一分鐘，約合每日誤差兩秒；而2025的Spring Drive Caliber U.F.A.目標則為「年誤差機芯」，每年誤差正負20秒、約等於月差3秒鐘，並運用在白鈦與鉑金款的兩只Evolution 9 系列腕表中，面盤紋理靈感並源自信州長野表廠的森林景色，冷冽、迷人，白鈦款訂價約31萬5,000元，鉑金款則為專賣店限定，訂價112萬、全球限量80只。
此外完全跳脫過往Grand Seiko日式、斯文、雅士風格的Tokyo Lion腕表，則回歸1960年代初期Grand Seiko以獅子為象徵圖騰的歷史，Sport Collection原本就有著張揚、活力、動感的多切面表格，本次新作更將表圈也進行多層次加工，全表殼合計多達35個切面，帶來宛如雄獅張牙舞爪的戲劇張力與光澤流轉。
2023年問世、GS首款高振頻機芯Tentagraph 9SC5再度成為動力來源，以高振頻仍具有三日鍊動力儲存，值得一提的是，計時按鈕上也進行了切面加工、以利於操作計時碼表的便利度；43毫米面盤中的紋理靈感更來自獅子的威風凜凜的鬃毛，翻到背面，表帶甚至加入宛如貓科動物肉蹼的凸起樣式，也霸氣、也動感、也賣萌，是一枚手腕上的時間寶石。
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