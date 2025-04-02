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WWG 25／月誤差三秒！Grand Seiko UFA精準定義譜新頁

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Grand Seiko Sport Collection Tokyo Lion腕表，高振頻Tentagraph 9SC5三日鍊機芯、計時碼表功能，價格店洽。圖／Grand Seiko提供
Grand Seiko Sport Collection Tokyo Lion腕表，高振頻Tentagraph 9SC5三日鍊機芯、計時碼表功能，價格店洽。圖／Grand Seiko提供

革命雖然不是溫馨地請客吃飯，但也不盡然是喧嘩的大肆張揚。Grand Seiko 2025年鐘表與奇蹟表展上採精兵政策，發表了訴諸「年誤差」的UFA腕表，紀念2004年Grand Seiko 9R系與Spring Drive機芯的問世，也讓當年被定義為「（鐘表產業的）寧靜革命」、持續前行。

2004年首次問世的Spring Drive機芯，誕生於日本長野的「信州時之匠工坊」，結合了高精確度的積體電路和振盪器與傳統的發條動力：將積體電路和90天熟成的石英振盪器真空封裝，消除了外在如靜電、潮濕與光線的外部干擾，也成為機械、石英之外的第三類型機芯。

日內瓦表展期間所發表的Spring Drive Caliber U.F.A.、是從1969年所推出的V.F.A機芯延伸而來，當時的VFA精確度標準為每個月正負一分鐘，約合每日誤差兩秒；而2025的Spring Drive Caliber U.F.A.目標則為「年誤差機芯」，每年誤差正負20秒、約等於月差3秒鐘，並運用在白鈦與鉑金款的兩只Evolution 9 系列腕表中，面盤紋理靈感並源自信州長野表廠的森林景色，冷冽、迷人，白鈦款訂價約31萬5,000元，鉑金款則為專賣店限定，訂價112萬、全球限量80只。

此外完全跳脫過往Grand Seiko日式、斯文、雅士風格的Tokyo Lion腕表，則回歸1960年代初期Grand Seiko以獅子為象徵圖騰的歷史，Sport Collection原本就有著張揚、活力、動感的多切面表格，本次新作更將表圈也進行多層次加工，全表殼合計多達35個切面，帶來宛如雄獅張牙舞爪的戲劇張力與光澤流轉。

2023年問世、GS首款高振頻機芯Tentagraph 9SC5再度成為動力來源，以高振頻仍具有三日鍊動力儲存，值得一提的是，計時按鈕上也進行了切面加工、以利於操作計時碼表的便利度；43毫米面盤中的紋理靈感更來自獅子的威風凜凜的鬃毛，翻到背面，表帶甚至加入宛如貓科動物肉蹼的凸起樣式，也霸氣、也動感、也賣萌，是一枚手腕上的時間寶石。

Grand Seiko Evolution 9系列Spring Drive Caliber U.F.A.腕表，鈦合金款、Caliber U.F.A.年誤差20秒高精準度Spring Drive機芯、時間顯示，價格店洽。圖／Grand Seiko提供
Grand Seiko Evolution 9系列Spring Drive Caliber U.F.A.腕表，鈦合金款、Caliber U.F.A.年誤差20秒高精準度Spring Drive機芯、時間顯示，價格店洽。圖／Grand Seiko提供
Grand Seiko Evolution 9系列Spring Drive Caliber U.F.A.腕表，鉑金、Caliber U.F.A.年誤差20秒高精準度Spring Drive機芯、時間顯示，價格店洽。圖／Grand Seiko提供
Grand Seiko Evolution 9系列Spring Drive Caliber U.F.A.腕表，鉑金、Caliber U.F.A.年誤差20秒高精準度Spring Drive機芯、時間顯示，價格店洽。圖／Grand Seiko提供
Sport Collection Tokyo Lion腕表，整體多達35個切面的俐落結構，呈現如獅子般的威赫、霸氣與自信。圖／Grand Seiko提供
Sport Collection Tokyo Lion腕表，整體多達35個切面的俐落結構，呈現如獅子般的威赫、霸氣與自信。圖／Grand Seiko提供
2004年首次問世的Spring Drive機芯，結合了高精確度的積體電路和振盪器與傳統的發條動力，也成為機械、石英之外的第三類型機芯。圖／Grand Seiko提供
2004年首次問世的Spring Drive機芯，結合了高精確度的積體電路和振盪器與傳統的發條動力，也成為機械、石英之外的第三類型機芯。圖／Grand Seiko提供

獅子 腕表 電路

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