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第一間台灣人在巴黎投資的餐廳摘二星！Blanc劍指三星

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
Blanc餐廳主廚佐藤伸一。圖／摘自Restaurant Blanc官方IG（@restaurant_blanc_paris）
Blanc餐廳主廚佐藤伸一。圖／摘自Restaurant Blanc官方IG（@restaurant_blanc_paris）

坐落於巴黎第16區、由國巨集團董事長陳泰銘投資的Blanc餐廳，繼開業半年後於2024年3月摘下一星後，今年再下一城，在《法國米其林指南2025》晉升二星，成為第一間台灣人在巴黎投資的米其林二星餐廳。

Blanc餐廳由來自日本北海道的名廚佐藤伸一（Shinichi Sato）掌勺，以精巧的日法融合料理見長。他在2000年、23歲時來到法國，曾在米其林三星主廚Pascal Barbot、Pierre Gagnaire手下歷練。2009年他在Panorama長廊，開設了自己的餐廳Passage 53，並迅速取得米其林二星殊榮，成為首位在巴黎拿下二星的日本主廚。

Blanc餐廳在2023年10月正式開幕，空間設計由隈研吾建築事務所操刀，以交錯編織的木質板條構成花冠般的拱頂，環形餐廳營造出既奢華又極簡的氛圍。餐廳的酒單共有三冊，其中一冊幾乎都是名莊佳釀，首頁印有「COLLECTION PRIVEE DE PIERRE CHEN」，是陳泰銘的私藏酒單。餐後茶單導入由台灣品牌萃釅（AINSI THÉ）創辦人張舒涵精選的茶葉，其中包括台灣國寶級茶師姜肇宣2019年的東方美人等，帶入台灣最精彩的物產。

米其林評審員指出，Blanc餐廳料理的核心，「在於將頂級食材，透過精湛的技術、近乎精密手術般的細膩處理，以及絕不妥協的態度，讓食材綻放極致風味。」此外，豐富而精彩的酒單，也讓米其林評審員印象深刻，「餐廳的酒單以勃根地葡萄酒為主，精選佳釀令人驚嘆，此外，吧台還提供一系列頂級威士忌，供饕客細細品味。」

Blanc自2023年10月開幕以來，便以「一年一星」的速率迅速過關斬將，並踏上邁向三星的道路，全速前進。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

鰻魚、Stracciatella起司、馬鈴薯、金蓮花、香草沙拉。圖／摘自Restaurant Blanc官方IG（@restaurant_blanc_paris）
鰻魚、Stracciatella起司、馬鈴薯、金蓮花、香草沙拉。圖／摘自Restaurant Blanc官方IG（@restaurant_blanc_paris）
吧台提供系列頂級威士忌。圖／摘自Restaurant Blanc官方IG（@restaurant_blanc_paris） 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
吧台提供系列頂級威士忌。圖／摘自Restaurant Blanc官方IG（@restaurant_blanc_paris） 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
空間設計由隈研吾建築事務所操刀。圖／摘自Restaurant Blanc官方IG（@restaurant_blanc_paris）
空間設計由隈研吾建築事務所操刀。圖／摘自Restaurant Blanc官方IG（@restaurant_blanc_paris）
魚子醬、生蠔、威士忌。圖／摘自Restaurant Blanc官方IG（@restaurant_blanc_paris）
魚子醬、生蠔、威士忌。圖／摘自Restaurant Blanc官方IG（@restaurant_blanc_paris）

巴黎 米其林 餐廳

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