阻顧客長時間佔位！星巴克再推新規定：離座1小時物品移交警局處理

連鎖咖啡廳因為不限時的緣故，經常發生顧客長時間佔位情形，為避免內用座位被久佔，星巴克去（2024）年曾公告表示，若要等候同行朋友，以15分鐘內為限，客滿將主動協助消費者併桌，不過似乎成效不彰。有民眾發現，星巴克似乎又發出最新公告，指出若顧客離開座位超過1小時，店員將全程錄音、錄影，並移動其物品，視情況暫時保管或移交警方處理。

一名女網友在Threads貼出一張照片，寫下「注意！注意！星巴克終於張貼公告了」，內容指出為了提供每位入店顧客良好體驗，有2點事項需要配合：

1. 如您長時間離開座位，敬請將所有個人物品隨身攜帶，若您離開座位超過1小時，夥伴將全程錄音錄影移動您留置於座位的物品，並暫時保管或移交警局處理。 2. 如您有多個座位的需求，座位保留時間以15分鐘為限。當門市座位客滿，必要時夥伴將引導併桌等服務。

該公告曝光後，引發眾多網友熱議，許多人表示高度支持，認為此舉能保障其他顧客的用餐權益，「終於，每次去都以為是圖書館」、「離座20分鐘就已經很過分了，還要1個小時？」、「點飲料的沒位子坐，卻被包包和電腦佔滿座位，真的該管了」、「太好了！星巴克終於要出手處理那些佔位子的學生、追劇老人、保險直銷、長舌男女了」。

不過也有網友好奇，「要怎麼確定客人離開一小時？擺計時器嗎」、「不要太著墨於一小時還是更短的時間，因為公告本來就是給文明人（應有自知之明）看的，會佔位的奧客不管你寫時間長短，都會靠腰」。

此外，也有網友爆料，部分顧客甚至在星巴克內用外食，「我去過新竹那家，隔壁一個妹戴耳機帶書在我隔壁喝鋁箔包，中午出去東西都放在桌上20分鐘，回來帶了麵線繼續坐著」、「我看過在星巴克吃雞腿便當，還自備50嵐」。

根據《中時新聞網》報導，有星巴克店員受訪表示，該規定自4月1日起實施，門市人員將不定期巡視座位區，倘若發現有顧客離座時間過長，會先貼字條在桌上並記錄當下時間，若超過1小時仍未回座，則依規定處理。