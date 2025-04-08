嗑完《難哄》CP還不夠？這10部「現代甜寵陸劇」是你的劇荒解藥



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤一年內「現代甜寵陸劇排行」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議必看的現代甜寵陸劇。

追劇是許多人生活中的一大樂趣，而甜寵劇更是相當熱門的劇集類型，無論是想在放鬆時「無腦嗑糖」，或讓自己沉浸在甜虐交織的浪漫情節中，都讓人欲罷不能。其中，由白敬亭、章若楠主演的《難哄》近期話題度居高不下，本次我們便針對同屬「現代甜寵陸劇」的各大作品進行觀測，一起來看看還有哪些高人氣甜寵劇值得一追吧！

「難哄、偷偷藏不住」姐妹作話題不斷 「在暴雪時分」赴芬蘭還原小說浪漫雪景

▲ 網友熱議TOP10現代甜寵陸劇 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近一年「現代甜寵陸劇」相關的話題討論，由白敬亭、章若楠所主演的《難哄》拿下聲量冠軍寶座。該劇與2023年爆紅的「偷偷藏不住」為同作者推出的姐妹作，兩部劇的角色之間多有連結與呼應，因此從《難哄》自開拍消息釋出就備受關注，不少網友提到「因為偷偷（藏不住）姐妹劇才追的+1」。

而《難哄》劇情被網友評為「甜虐交織」，「想哭之餘又會很幸福的笑」、「前面有點悶，後面太甜腳趾頭會揪在一起」，甚至有人分享「我跟我爸媽還有阿嬤一起看，每個人傻笑的都像傻子」，細膩刻畫的情感起伏讓不少網友都十分帶入。

討論度次高的《偷偷藏不住》雖並非近期熱播劇，但仍有極高討論度，尤其在《難哄》開播後被不少網友拿來與之比較。

該劇由陳哲遠、趙露思擔綱男女主角，講述了一個雙向奔赴的暗戀故事，粉絲大讚「說是純愛天花板也不為過」、「甜到蜷曲」，更有人表示自己「三刷偷偷藏不住」，直呼「生活已經夠苦了，甜甜的戀愛才是我要的！」。此外，劇情後半段也穿插親情戲，帶來不同層次的情感共鳴，獲網友點評「是部能讓人感覺到幸福與治癒的好劇」。

由吳磊、趙今麥主演的《在暴雪時分》同樣話題度極高。該劇講述昔日的天才斯諾克選手與現役撞球選手，在一場十年難得一見的暴雪夜中相遇，並從陌生到彼此扶持成長的故事。

該劇為了還原小說裡的雪景，遠赴芬蘭和法國取景，便有網友稱「衝著芬蘭雪景去看的」，對唯美場景讚不絕口；而男女主角間的化學反應也廣受喜愛，粉絲直呼「每集都撒糖」、「上揚的嘴角從未下來過」、「我拜託大家都去看吳磊有多會談戀愛」，不過部分網友則認為雖然演員演技細膩，但劇情步調較慢，笑稱「急性子的人可能看不來」，不過如果慢慢欣賞，「會發現很多細節、對話都超級甜，會起雞皮疙瘩的」。

以上這些熱議作品，你都追過了嗎？哪一部又是你心目中的甜寵劇天花板呢？甜寵劇的魅力就在於它能讓人在平凡的日常中感受到悸動，甚至對愛情產生憧憬，榜單中有些作品即使距離開播已逾數年，依然讓人時不時想回味，若你也想體會被粉紅泡泡包圍的感覺，快挑一部劇來追吧！





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「現代甜寵陸劇排行」相關討論則數。

觀測期間： 2024/03/01-2025/03/17，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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