連假出遊！盤點全台十大百年名園古厝 冠軍媲美「日本兼六園」

新一代最夯的旅遊趨勢，就是走入園林美景！根據數位旅遊平台Agoda公布的「2025年旅遊趨勢調查」，家庭旅遊越來越受重視，人們在追求放鬆的同時，也希望享受探索的樂趣，而景觀多變的園林正好滿足這個需求，不只有古蹟建築，也有相應的花園景觀，如梅花、櫻花、落羽松等，展現其豐富多彩的獨特之處。在台灣，就有許多媲美日本兼六園的寶藏秘境，無論是想拍出 IG 美照，還是來場文化之旅，都能讓你的旅程不虛此行。

輕鬆漫步在園林中，陽光透過樹影灑落，花叢點綴，微風吹拂著綠意盎然的景致，每個轉角都像是一幅詩意畫卷！不論是和三五好友尋找隱藏的拍照秘境，或是與孩子一起感受四季變化、賞花聽蟬，透過湖光倒影的夢幻意境，還有雕樑畫棟的百年風華，沉浸式體驗傳統與自然，都能帶來身心靈的療癒與滿足。

旅行不只是走馬看花，《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，調查排除了洋樓、餐廳、旅宿外，在園區內擁有百年歷史老屋的名園、古厝，一起來細細品味其中的故事與魅力吧！

No.1 成美文化園

翻攝FB／成美文化園

翻攝FB／成美文化園

「一年四季皆有的花季，不管你是喜歡拍人像或者風景的攝影師都很適合來」、「隨便拍的照片都像是風景明信片」、「比我想像中大」、「假日園方都會定時安排導覽」、「這邊真的非常好拍，超推」！免帶護照就能秒飛日本庭園場域，台灣這座擁有最多百年松柏與珍稀樹種的絕美名園「成美文化園」，獲得眾多網友一致推薦。

彰化縣永靖鄉的成美文化園，起源於百年祖厝「成美公堂」，始建於1885年，至今已超過140年，為彰化縣定歷史建築；2012年轉變為一座結合歷史、藝術與園藝的文化園區，常有多元活動與精彩導覽。

建築景觀融合清朝、日治、民國與現代等元素，橫跨三個世紀，精雕細琢的木作、青瓦紅磚的典雅設計，呈現傳統閩、客融合式的三合院風格；承襲歷代技法的「和園」，有著壯觀的日式庭園、植栽設計、碎石步道、石藝與小橋流水，樹立了當代台灣名園典範，被封為「台版兼六園」。

園區景色美不勝收，春天許願藤串串垂落，紫色花瓣落在石板路上，搖曳的花旗木隨風下起粉紅雨；夏季限定的紫薇花（百日紅）盛開，傳說只要對著它許願，就會獲得一輩子的幸福愛情；秋冬則有整片金黃翠綠的落羽松在太陽下閃耀，成為一生必看浪漫風光，獨特的氛圍感風靡全台，可參考追花月曆前往遊園欣賞。

想拍出令人驚豔的美照嗎？這裡是台灣最熱門的婚紗景點，全年不同的花期，讓畫面更添層次，數度登上社群熱門打卡秘境；還有禪風庭院、紙油傘彩虹街道，就連當紅藝人李多慧都穿上可愛的學生制服前來拍照，在IG上掀起一陣熱潮。

地址：彰化縣永靖鄉中山路二段60號

營業時間：星期一至星期日 09:00～17:00

（營業時間僅供參考，相關導覽須提前預約。）

No.2 林本源園邸（板橋林家花園）

翻攝FB／國定古蹟林本源園邸 - 板橋林家花園

林本源園邸（板橋林家花園）整體可分成兩部分，其中「園」指的是住屋外的庭園；「邸」則是指林本源家族居住的庭園西側三落大厝，目前仍屬於「祭祀公業林本源」，需專人帶領才能入內導覽。

屋外園區仿蘇州留園設計，是台灣保存最完整的清代庭園之一，擁有「台灣四大名園」美譽，融合了中國南方園林特色，假山、水池、九曲橋、涼亭錯落有致，四季皆有不同風貌。園內的九曲橋橫跨水池，步入其中，彷彿置身江南；樓閣「來青閣」與「定靜堂」，雕樑畫棟、木作精美，是當年宴客的重要場所。

這裡曾經是台灣政商名流的聚集地，如今成為文化遺產，向世人展現台灣傳統之美，台劇如《斯卡羅》、《商魂》等曾在此取景，也成了劇迷必前往探訪的景點。網友留言提到，「位在板橋府中的國際級景點」、「園內的建築很美，而且都維持得不錯」、「以前印象很棒，久沒來一半維修中，看起來的確須好好整復，期望這麼棒的地方可以更好」。

地址：新北市板橋區西門街9號

營業時間：星期一至星期日 09:00～17: 00

（營業時間僅供參考，相關導覽須提前預約。）

No.3 霧峰林家宮保第園區

翻攝FB／霧峰林家宮保第園區

19世紀中期，霧峰林家發跡於台中霧峰（昔稱阿罩霧），因協助平定太平天國、戴潮春事件及中法戰爭，獲得清廷賞識，掌握數千精銳兵，並取得樟腦專賣權，進而壯大勢力，擁有中台灣大批土地，與基隆顏家、板橋林家、鹿港辜家、高雄陳家並稱「台灣五大家族」。

霧峰林家是台灣唯一獲封「宮保」的家族，歷經清朝、日治時期，一直是政治與文化界的重要力量。園區內包含了宮保第、頂厝、大花廳等不同建築，氣派非凡，展現當年的輝煌與尊貴。

周邊的庭院景觀也十分迷人，園內有古井、假山、小橋流水，處處散發出貴族庭園的雅緻。在頂厝的大花廳內拍照，觀賞精緻的木雕與紅磚牆，遊客提到，「古色古香像是電影電視劇裡才會出現的場景，霧峰林家當年的聲勢與資本從中可見一斑」、「推薦一定要導覽，深度旅遊，有專門導覽的感覺差很多」。

地址：台中市霧峰區民生路26號

營業時間：星期一至星期日 09:00～17:00

（營業時間僅供參考，相關導覽須提前預約。）

No.4 林安泰古厝民俗文物館

翻攝FB／林安泰古厝民俗文物館

這座傳統四合院民宅建築，是台北市區內最大的古厝，擁有超過200年的歷史，當年可是富商林家的宅邸！

1754年，林家開台祖先林堯自福建安溪來台，兒子林回經營貿易生意，在艋舺開商行，名為「榮泰號」，累積財富後，於現今台北市大安區四維路興建宅院，取名「安泰」。林安泰古厝，座落「南蛇環北斗穴，蛇頭向七星」吉地，採「坐東北朝西南」之建築方位，是一棟非常精緻的二進五間起四合院古宅，民國67年因未被列入古蹟，且正好位於敦化南路拓寬用地的範圍內，遭到拆除的命運，後在專家學者的建議和奔走下成立遷建計畫，方得以移至現址而保存下來。民國89年5月由台北市政府民政局規劃為「林安泰古厝民俗文物館」，對外開放參觀，民國98年配合台北國際花卉博覽會活動成為展館並擴建庭園，民國100年繼續以「林安泰古厝民俗文物館」開放民眾參觀。網友留言表示，「一踏入就感覺進到了古裝劇的世界」、「古厝很美，維護得很乾淨整潔」、「很多婚紗拍中式的會來取景」。

地址：台北市中山區濱江街5號

營業時間：星期二至星期日 09:00～17:00

（營業時間僅供參考，相關導覽須提前預約。）

No.5 篤行十村

台灣綜藝節目《飢餓遊戲》在2024年底八週年粉絲感謝祭時，主持群到篤行十村與觀眾見面，創下近一年的聲量高峰！

篤行十村是澎湖最具代表性的眷村之一，也是全台最古老的眷村，有著特別的懷舊風情，一棟棟日式木造老屋，經翻修後改造成文創園區，在地藝術家進駐後，佈置各式各樣的裝置藝術，每個角落都成為復古好拍的場景。這裡最具代表性的亮點就是「張雨生故事館」與「潘安邦紀念館」，這兩位家喻戶曉的音樂人皆出身於篤行十村，館內展示了生平事蹟與經典音樂，感受黃金年代的金曲情懷，有遊客提到，「想起一首民歌〈外婆的澎湖灣〉，當時聲名大噪」、「淡季的關係整個眷村很清閒，磚瓦、老榕、石階、木造舞台暫時被人間擱置，歷史穿越時光凝滯於此」。

地址：澎湖縣馬公市新復路2巷22號

營業時間：星期一至星期日 08:00～21:30

（營業時間僅供參考，相關導覽須提前預約。）

No.6 北投文物館

翻攝FB／北投文物館

北投文物館自1984年正式對外開放為私立博物館，這座身處群山之間佔地800坪的典雅庭園及純木造二層日式館舍，建於1921年。當時係北投地區最高級的「佳山溫泉旅館」，1983年創辦人張純明先生將古蹟活化再利用為博物館，成立「台灣民藝文物之家」，迄1987年正式更名為「北投文物館」。整棟建築以杉木為主，具有濃厚的日式庭園風格。

館內還提供傳統日式和服租借，讓遊客能夠換上和服，漫步在日式庭園中，拍出宛如日本旅遊的美照，遊客稱讚，「外部有庭園造景、以木頭為主的建築結構，感覺就像在日本一樣」、「氛圍非常好，從門口沿路有櫻花，進來後有茶花，建築本身也很優雅」；此外，北投文物館內還有一間超人氣的「懷舊茶坊」，提供台灣特色茶點，邊品茗邊欣賞窗外的綠意，讓人忘卻煩憂，感受北投的寧靜與溫泉文化的獨特魅力。

地址：台北市北投區幽雅路32號

營業時間：星期二至星期四、星期六至星期日 10:00～18:00

（營業時間僅供參考，相關導覽須提前預約。）

No.7 吳園藝文中心

翻攝FB／我在台南

吳園藝文中心原址為清道光年間，士紳吳尚新興建的吳園，創建當時名為「紫春園」，內有亭台樓閣、假山池塘，仿飛來峰美景被譽為「台灣四大名園」之一，目前仍留存一部份；日治時期改建為臺南公館（臺南公會堂），成為市民集會重地，為臺灣日治時期時臺南第一座具公共集會功能的現代建築物。二戰後更名中山堂，1955年改為省立社教館並修繕，可說是見證台南的歷史風華。

如今這裡也是藝文活動的重鎮，常舉辦書法展、音樂會、文創市集等活動，吸引許多藝術愛好者來此交流。許多人也喜歡前往拍攝美照，「合影搭配周圍的綠樹，取景玩拍也很像在異國度假」、「四周被大樓包圍，古代和現代的對比」、「夏夜雨後，別有一番風情，格外安靜。逛了庭園，造景美麗，建築大器」。

地址：台南市中西區民權路二段30號

營業時間：星期一至星期日 10:00～17:00

（營業時間僅供參考，相關導覽須提前預約。）

No.8 李騰芳古宅

李騰芳古宅建於1860年，為桃園市境內的國定古蹟，也稱為李金興古宅、李舉人古厝，其中「騰芳」為考中舉人時皇帝所賜的官章。裝飾精緻，風水格局保存完善，流露當年漢人家族一步步深耕大溪的過程。建築細緻優雅、規模宏大。主建築為兩堂四護龍，融合三合院與四合院特色，展現層次感；空間布局依儒家尊卑次序，屋頂與地坪高度從內而外、左尊右卑，處處展現傳統禮制之美，為台灣珍貴的歷史建築。

到訪遊客推薦，「聽說家人有金榜題名當官的或是宮廟，才可以蓋燕尾屋脊，裡面很多生活用品都是現在看不到的，很值得來參觀」、「假日一天分別有10：30及14：30的義工導覽，導覽時間約50分鐘」。

地址：桃園市大溪區月眉路198巷32號

營業時間：星期二至星期日 09:30～17:00

（營業時間僅供參考，相關導覽須提前預約。）

No.9 鹽水八角樓

八角樓是座建於1847年的木造大宅，當時鹽水月津港仍是商船來往頻繁、街上商客穿梭的繁榮景象。經營糖商致富的葉家特聘請唐山師傅來台建造，建材全都是由中國渡海而來的福州杉與磚石，堪稱當時的豪宅大院。

後來乙未戰爭時，日軍登陸台灣，伏見宮貞愛親王選擇八角樓作為指揮所，庭院內至今仍立有紀念石碑。二戰期間，八角樓部分建築遭市街改正與盟軍轟炸波及，但戰後仍歸葉家所有，如今由後人維護經營。網友提到，「院中的廣場有一口古井，早期也提供附近的居民一起使用，敦親睦鄰」、「晚上有打燈很漂亮的復古景點，不用門票，直接走進去逛即可，只開放一樓」。

每年元宵節期間，鹽水區會舉辦「鹽水蜂炮」，吸引大量遊客，這時的八角樓周圍張燈結彩，夜晚燈光閃耀，氛圍熱鬧非凡，成為最具年味的景點之一。

地址：台南市鹽水區中山路4巷1號

營業時間：星期一至星期日 08:00～17:00

（營業時間僅供參考，相關導覽須提前預約。）

No.10 水頭聚落

翻攝FB／金門國家公園

水頭聚落是金門最具代表性的閩南聚落，群聚林立，呈現集村景觀。這裡的紅磚古厝與西洋巴洛克建築交錯，形成獨特的視覺美感，特別適合攝影愛好者取景；傍晚時分，站在村落的海堤上，欣賞金門壯麗的夕陽，更是一大享受。

聚落內還有著名的風獅爺雕像，象徵保護村莊不受海風侵襲。有遊客評論，「臨近得月樓，建議可以傍晚的時候前往，不會太熱，天氣好的時候非常漂亮」、「聽民宿老闆說起『有水頭富，無水頭厝』的俗語，意思是即使像水頭人一樣的富有，卻不見得擁有像水頭的一間房子」。

地址：金門縣金城鎮前水頭

營業時間：全年無休

（營業時間僅供參考，相關導覽須提前預約。）

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體提供，分析時間範圍為2023年3月10日至2025年3月9日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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