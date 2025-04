Tiffany摩登新形象 美鑽演繹當代迷人設計

美國珠寶品牌蒂芙尼(Tiffany & Co.,簡稱Tiffany)發佈全新高級珠寶形象大片,以現代視角詮釋經典度「石上鳥」胸針、2024 Blue Book高級珠寶系列等頂尖珠寶作品,傳遞品牌的非凡藝術、深厚傳承與精湛工藝。

系列形象由攝影師Carlijn Jacobs掌鏡,以John Loring所著的《Tiffany Style》一書為靈感發想,該書中收錄了20世紀50至60年代的Tiffany高級珠寶。同時,此系列照片也讓人想起攝影大師Hiro以別具風格魅力的鏡頭,捕捉Tiffany經典珠寶的傑出影像。

這次形象照中的主角之一「石上鳥」胸針,為品牌標誌性作品之一,由梨形、圓形及訂製長方形切割鑽石打造而成,小鳥優雅停駐於一顆重逾25克拉的D色、枕形切割的瑰麗鑽石之上,象徵喜悅、樂觀與無限可能。

另一件作品為流光星彩(Shooting Star)主題項鍊,出自2024 Blue Book高級珠寶蒼穹萬象(Tiffany Céleste)系列,華麗的項鍊以重逾60克拉的857顆圓形明亮式鑽石,以及總重逾9克拉的140顆長方形式切割鑽石,襯托中央重逾18克拉的一顆D色、內部無瑕的祖母綠形切割主鑽。項鍊還能轉換為戒指佩戴,既展現出品牌的創新匠藝與靈動巧思。