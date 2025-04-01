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Tiffany摩登新形象 美鑽演繹當代迷人設計
美國珠寶品牌蒂芙尼（Tiffany & Co.，簡稱Tiffany）發佈全新高級珠寶形象大片，以現代視角詮釋經典度「石上鳥」胸針、2024 Blue Book高級珠寶系列等頂尖珠寶作品，傳遞品牌的非凡藝術、深厚傳承與精湛工藝。
系列形象由攝影師Carlijn Jacobs掌鏡，以John Loring所著的《Tiffany Style》一書為靈感發想，該書中收錄了20世紀50至60年代的Tiffany高級珠寶。同時，此系列照片也讓人想起攝影大師Hiro以別具風格魅力的鏡頭，捕捉Tiffany經典珠寶的傑出影像。
這次形象照中的主角之一「石上鳥」胸針，為品牌標誌性作品之一，由梨形、圓形及訂製長方形切割鑽石打造而成，小鳥優雅停駐於一顆重逾25克拉的D色、枕形切割的瑰麗鑽石之上，象徵喜悅、樂觀與無限可能。
另一件作品為流光星彩（Shooting Star）主題項鍊，出自2024 Blue Book高級珠寶蒼穹萬象（Tiffany Céleste）系列，華麗的項鍊以重逾60克拉的857顆圓形明亮式鑽石，以及總重逾9克拉的140顆長方形式切割鑽石，襯托中央重逾18克拉的一顆D色、內部無瑕的祖母綠形切割主鑽。項鍊還能轉換為戒指佩戴，既展現出品牌的創新匠藝與靈動巧思。
另一款高級珠寶腕表，表盤外圈鑲嵌36顆、總重逾4克拉的長方形式切割鑽石，一隻鑲鑽小鳥巧妙和諧地立於其上，更可圍繞表盤優雅旋轉，是品牌透過精湛製表技藝與大膽創意，對於經典「石上鳥」的當代詮釋。
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