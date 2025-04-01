金智媛、丁海寅、張員瑛優雅站台 寶格麗首爾辦藝術展

羅馬頂級珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）於首爾揭開Serpenti Infinito藝術展的第二篇章，從標誌性Serpenti符碼汲取靈感，攜手11位國際及韓國藝術家，展出共15件藝術作品，演繹靈蛇無限蛻變之美。

展覽自3月28日至4月13日於首爾北村核心文化空間FUTURA Seoul舉行，並於3月27日舉辦開幕晚宴，包括寶格麗韓國品牌大使金智媛、演員丁海寅、李瑞鎮、高甫潔、韓國人氣女團IVE團員張員瑛、韓國知名歌手金在中、孫賢祐Shownu及韓國備受矚目新女團IZNA的KOKO與Jee Ｍin等多位名人共襄盛舉。

Serpenti系列自1948年誕生以來，承載豐富象徵意涵，蜿蜒變幻的姿態，透過設計展現無限創意的可能，而蛇蛻變與重生的特質，使Serpenti成為藝術世界中持續對話的象徵。這次「Serpenti Infinito」藝術展，以「重生」（Rebirth）、「蛻變」（Transform）與「進化」（Evolution）這三大主題為核心，其中一大亮點則是由Refik Anadol創作的《Infinito: AI Data Sculpture》立體數據雕塑，坐落於360度鏡像空間的中央，為觀眾帶來沉浸式的視覺體驗。

展覽開幕活動亦有多位知名藝術家到場，包括了融合傳統工藝與現代藝術及家具設計的Ok Kim；透過玻璃藝術捕捉光之能量的Hayne Park；以充滿動感畫作重新詮釋韓國傳說生物「Imoogi」的Juna Lee；運用工業材料創作雕塑作品的Goeun Choi；以獨特且不斷變化的藝術語言構築個人藝術世界的Jeonghwa Choi；以及透過3D數位渲染、影像與裝置作品探索既有景觀的Gijeong Goo。

除了藝術家的創作，展品更涵蓋品牌珍貴的典藏系列、頂級珠寶作品，及充滿現代風格的當代系列作品。並特別設置「Serpenti Scrapbook Zone」沉浸式數位與空間裝置，以新方式呈現Serpenti的傳奇歷史。語音導覽由演員兼藝術家河正宇親自講述，而現場更有寶格麗攜手Jinchae研究所精心打造十張限量版藝術明信片，是不容錯過的紀念品。

除了展覽，3月29日及4月8日兩個周末也將舉辦兩場Bvlgari Forvm 藝術座談會，由參展藝術家Hayne Park與Ok Kim，圍繞「工藝與藝術」及「Serpenti Infinito 藝術策展」兩大主題深入對談。本活動僅需提前透過Naver預約登記，每場限40位來賓，額滿即止。同時，首爾Hyundai Coex也將延續「Serpenti Infinito」的藝術之旅，自4月1日起至7月31日止開設Serpenti期間限定快閃店。

《Serpenti Infinito》藝術展資訊 ●地點：FUTURA SEOUL（首爾鍾路區北村路61號） ●期間：2025年3月28日 - 4月13日 ●時間：10:00 AM - 6:00 PM（最後入場時間 5:00 PM） ●年齡：全年齡 ●費用：免費 ●語音導覽： 演員河正宇