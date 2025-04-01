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金智媛、丁海寅、張員瑛優雅站台 寶格麗首爾辦藝術展

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
寶格麗韓國品牌大使金智媛出席寶格麗「Serpenti Infinito」藝術展開幕晚宴。圖／寶格麗提供
寶格麗韓國品牌大使金智媛出席寶格麗「Serpenti Infinito」藝術展開幕晚宴。圖／寶格麗提供

羅馬頂級珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）於首爾揭開Serpenti Infinito藝術展的第二篇章，從標誌性Serpenti符碼汲取靈感，攜手11位國際及韓國藝術家，展出共15件藝術作品，演繹靈蛇無限蛻變之美。

展覽自3月28日至4月13日於首爾北村核心文化空間FUTURA Seoul舉行，並於3月27日舉辦開幕晚宴，包括寶格麗韓國品牌大使金智媛、演員丁海寅、李瑞鎮、高甫潔、韓國人氣女團IVE團員張員瑛、韓國知名歌手金在中、孫賢祐Shownu及韓國備受矚目新女團IZNA的KOKO與Jee Ｍin等多位名人共襄盛舉。

Serpenti系列自1948年誕生以來，承載豐富象徵意涵，蜿蜒變幻的姿態，透過設計展現無限創意的可能，而蛇蛻變與重生的特質，使Serpenti成為藝術世界中持續對話的象徵。這次「Serpenti Infinito」藝術展，以「重生」（Rebirth）、「蛻變」（Transform）與「進化」（Evolution）這三大主題為核心，其中一大亮點則是由Refik Anadol創作的《Infinito: AI Data Sculpture》立體數據雕塑，坐落於360度鏡像空間的中央，為觀眾帶來沉浸式的視覺體驗。

展覽開幕活動亦有多位知名藝術家到場，包括了融合傳統工藝與現代藝術及家具設計的Ok Kim；透過玻璃藝術捕捉光之能量的Hayne Park；以充滿動感畫作重新詮釋韓國傳說生物「Imoogi」的Juna Lee；運用工業材料創作雕塑作品的Goeun Choi；以獨特且不斷變化的藝術語言構築個人藝術世界的Jeonghwa Choi；以及透過3D數位渲染、影像與裝置作品探索既有景觀的Gijeong Goo。

除了藝術家的創作，展品更涵蓋品牌珍貴的典藏系列、頂級珠寶作品，及充滿現代風格的當代系列作品。並特別設置「Serpenti Scrapbook Zone」沉浸式數位與空間裝置，以新方式呈現Serpenti的傳奇歷史。語音導覽由演員兼藝術家河正宇親自講述，而現場更有寶格麗攜手Jinchae研究所精心打造十張限量版藝術明信片，是不容錯過的紀念品。

除了展覽，3月29日及4月8日兩個周末也將舉辦兩場Bvlgari Forvm 藝術座談會，由參展藝術家Hayne Park與Ok Kim，圍繞「工藝與藝術」及「Serpenti Infinito 藝術策展」兩大主題深入對談。本活動僅需提前透過Naver預約登記，每場限40位來賓，額滿即止。同時，首爾Hyundai Coex也將延續「Serpenti Infinito」的藝術之旅，自4月1日起至7月31日止開設Serpenti期間限定快閃店。

《Serpenti Infinito》藝術展資訊

●地點：FUTURA SEOUL（首爾鍾路區北村路61號）

●期間：2025年3月28日 - 4月13日

●時間：10:00 AM - 6:00 PM（最後入場時間 5:00 PM）

●年齡：全年齡

●費用：免費

●語音導覽： 演員河正宇

韓國知名演員丁海寅出席寶格麗「Serpenti Infinito」藝術展開幕晚宴。圖／寶格麗提供
韓國知名演員丁海寅出席寶格麗「Serpenti Infinito」藝術展開幕晚宴。圖／寶格麗提供
韓國人氣女團IVE團員張員瑛參觀寶格麗「Serpenti Infinito」藝術展。圖／寶格麗提供
韓國人氣女團IVE團員張員瑛參觀寶格麗「Serpenti Infinito」藝術展。圖／寶格麗提供
首爾「Serpenti Infinito」藝術展自即日起至4月13日於首爾北村核心文化空間FUTURA Seoul舉行。圖／寶格麗提供
首爾「Serpenti Infinito」藝術展自即日起至4月13日於首爾北村核心文化空間FUTURA Seoul舉行。圖／寶格麗提供
寶格麗韓國品牌大使金智媛出席寶格麗「Serpenti Infinito」藝術展開幕晚宴。圖／寶格麗提供
寶格麗韓國品牌大使金智媛出席寶格麗「Serpenti Infinito」藝術展開幕晚宴。圖／寶格麗提供
首爾「Serpenti Infinito」藝術展攜手11位藝術家合作。圖／寶格麗提供
首爾「Serpenti Infinito」藝術展攜手11位藝術家合作。圖／寶格麗提供
首爾「Serpenti Infinito」藝術展共展出15件藝術創作。圖／寶格麗提供
首爾「Serpenti Infinito」藝術展共展出15件藝術創作。圖／寶格麗提供
首爾「Serpenti Infinito」藝術展自即日起至4月13日於首爾北村核心文化空間FUTURA Seoul舉行。圖／寶格麗提供
首爾「Serpenti Infinito」藝術展自即日起至4月13日於首爾北村核心文化空間FUTURA Seoul舉行。圖／寶格麗提供
韓國人氣女團IVE團員張員瑛出席寶格麗「Serpenti Infinito」藝術展開幕晚宴。圖／寶格麗提供
韓國人氣女團IVE團員張員瑛出席寶格麗「Serpenti Infinito」藝術展開幕晚宴。圖／寶格麗提供
首爾「Serpenti Infinito」藝術展共展出15件藝術創作。圖／寶格麗提供
首爾「Serpenti Infinito」藝術展共展出15件藝術創作。圖／寶格麗提供
首爾「Serpenti Infinito」藝術展展出藝術與品牌知名的珠寶腕表作品。圖／寶格麗提供
首爾「Serpenti Infinito」藝術展展出藝術與品牌知名的珠寶腕表作品。圖／寶格麗提供

藝術家 首爾

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