限時9天！名廚馬西莫客座台北遠東 以舌尖環遊義大利

跟著名廚馬西莫用舌尖環遊義大利，這場美妙的饗宴，只有9天。台北遠東香格里拉馬可波羅餐廳邀請名廚馬西莫·史卓比諾（Massimo Strobino）於4月3日至11日限時客座。從北義的濃郁燉煮到南義的清新地中海風味，盡展義式傳統料理的當代演繹，讓饕客進入奇幻美妙舌尖上的義大利尋味之旅。

名廚馬西莫擁有超過30年米其林星級餐廳的資歷，包括曾在義大利菲納萊利古雷（Finale Ligure）經營Petricore餐廳，並創立Fermenta烘焙坊，堅持使用石磨麵粉與天然酵母製作手工麵包，展現對食材與工藝的極致講究。他也在多家米其林三星餐廳歷練，例如摩納哥路易十五餐廳（Le Louis XV - Alain Ducasse）及巴黎的L'Atelier de Joël Robuchon，並與「世紀廚神」艾倫·杜卡斯（Alain Ducasse）及「世紀主廚」喬爾·侯布雄（Joël Robuchon）共事，承襲法義料理精髓。

馬西莫也深耕餐飲管理與教育領域，曾主理義大利Miramare酒店餐飲並擔任主廚，並於聖特羅佩 Byblos Palace酒店及米其林一星蒙地卡羅 Hermitage酒店擔任副主廚，累積豐富的國際高端餐飲管理經驗。此外，他也曾在義大利酒店管理學院（Istituto Alberghiero）擔任講師，推動創新料理技術，培育新生代廚師，傳承義大利美食文化。

此次來台客座，馬西莫從前菜、麵點、主菜到甜點完整獻上道地的義式風味料理，饕客們還可品嘗到義大利皮埃蒙特、拿坡里、古里亞、托斯卡納、西西里等各地的傳統家常菜。他說，「我希望帶給台灣消費者義大利南北各地的經典佳餚，更期待結合在地食材，激盪出新火花，打造獨特的飲食體驗。」馬西莫主廚對台灣美食也充滿興趣。他笑說，「牛肉麵、滷肉飯、烤鴨還有街頭小吃，都是我此行的品嘗清單。」

客座時間2025年4月3日至4月11日、地點在台北遠東38樓馬可波羅義大利餐廳。

午間套餐1,880+10%元起，晚間套餐2,580+10%元起，也可單點。周六及周日加開廚藝教室，每位2,180+10%元含午餐。訂位專線：02-7711-2080。