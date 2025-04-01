WWG25 /百達翡麗大複雜功能展實力 熱門表新配色掀話題

2025年度的「鐘表與奇蹟・日內瓦」（Watches & Wonders Geneva，簡稱WWG）於當地時間4月1日起登場。指標性的龍頭品牌之一百達翡麗（Patek Philippe）今年共發表15款新作，其中包括搭載複雜功能機芯的亮點新作：具備四重複雜功能時計的編號5308G-001白金腕表、萬年曆及週曆檯鐘、編號6159G-001的自動回位日期顯示萬年曆腕表、以及具備瞬跳星期和日期顯示的編號5328G-001八日動力儲備功能腕表。

延續品牌對於實用功能與簡約設計的兩項準則，為許多備受喜愛的經典表款推出全新材質與配色，包例如Calatrava飛行員兩地時間白金腕表推出編號5524G-010的全新配色，以及Calatrava編號6196P-001鉑金腕表搭配了被粉絲暱稱為「鮭魚面」色調的乳光玫瑰金色表面。去年全新發表的Cubitus系列迎來更為小巧的40毫米尺寸，女表Twenty~4系列則首度引入複雜功能，推出萬年曆腕表。

●複雜功能再煥新

編號5308G-001四重複雜功能腕表匯聚三問、雙針計秒計時秒和瞬跳萬年曆等多重複雜功能，拋光白金表殼配冰藍色放射狀紋表面的設計，可以說是2023年百達翡麗東京鐘表藝術大展限量鉑金腕表的非限量新作，搭載經優化的R CHR 27 PS QI新款機芯，具備兩項在雙針計秒計時秒裝置上的專利創新。

編號27000M-001萬年曆與周曆檯鐘，讓人想起品牌曾於2021年為Only Watch慈善拍賣打造的一款獨一無二款胡桃木檯鐘，是以品牌博物館典藏的1923年骨董為靈感的設計，外殼一樣由925銀製造，搭配渦形交錯飾紋與綠色大明火透明琺瑯。具9項專利應用技術申請的手上鍊機芯，提供31日動力儲存，每日誤差±1秒。

配備自動回位日期指針的萬年曆腕表，是百達翡麗最具代表性的作品之一。最新編號6159G-001腕表以白金搭配經灰色金屬化處理藍寶石水晶表面，可透視內部的26-330 S QR自動上鍊機芯，表環則裝飾兩圈品牌風格的巴黎飾釘交錯圖案。這也是品牌第二款採用藍寶石水晶表面的型號，呈現相當少有的摩登氣息。

焦點的Calatrava編號5328G-001八日動力儲備功能腕表，在於百達翡麗為一款設定為日常實用功能的表款配備了長達八日的動力儲存，可以說是將製表技術應用於日常的極致展現：31-505 8J PS IRM CI J新款手上鍊機芯的創新技術包括Pulsomax®擒縱器與採用Silinvar®製造的擒縱齒輪與擒縱叉，以及串聯雙發條錮，保證腕表全八日精確運作，兼具第九日「備用動力」。白金表殼側面裝飾巴黎飾釘交錯圖案，藍色表盤的設計簡約清晰，各項顯示在錶面沿垂直軸線排列：6時位置為瞬跳星期顯示窗式和指針式日期顯示，12時位置為動力儲存顯示，是很百達翡麗的設計。

●經典設計新色掀話題

以航空為靈感的Calatrava飛行員兩地時間腕表，全新編號5524G-010白金腕表，配色採用象牙白色塗漆表面與綴以織物凸紋圖案的卡其綠色複合物料表帶，清新感在網路上備受矚目。另一款備受期待的則是編號6196P-001鉑金腕表 ── 這款極為優雅的百達翡麗經典設計，搭配被粉絲暱稱為「鮭魚面」的乳光玫瑰金色表面，簡潔流暢又復古懷舊，由30-255 PS手上鍊機芯驅動，具備65小時動力儲備及「停秒」功能。

日常實用的年曆腕表則推出38毫米的無鑲嵌寶石的編號4946R-001玫瑰金腕表，中性尺寸與垂直及橫向雙重磨砂而成的山東絲綢光澤啡色表面，配裝飾淡黃色縫線的牛仔布紋理的同色小牛皮表帶，是走優雅風的日常配表。去年推出的全新Cubitus系列三款腕表均為45毫米，今年迎來全新40毫米的中性尺寸，提供編號7128/1G-001白金配藍灰色放射紋理面與編號7128/1R-001玫瑰金配啡色放射狀紋理面的型號，均搭載具備停秒功能的26-330 S C自動上鍊機芯。