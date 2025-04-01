「輕盈不只在啤酒裡！」海尼根星銀極效輕盈乳液驚喜上市

最輕盈的啤酒 打造最輕盈的肌膚體驗 海尼根星銀跨界推出「極效輕盈乳液」。 圖／海尼根 提供

以「口感輕盈」聞名的海尼根星銀啤酒，今日隆重推出 Heineken® Smootheriser「海尼根星銀極效輕盈乳液」，這是一款帶來「輕盈膚觸」的乳液；打破啤酒與美妝之間的界線，靈感來自海尼根星銀輕盈的特性，萃取自星銀啤酒的天然成份精華，讓「輕盈」不只停留在味蕾。

海尼根星銀走在文化趨勢的尖端，大膽跳脫傳統行銷思維，創造出這款具話題性的跨界產品。此次亞洲推出的新品，不僅搶搭護膚與自我保養的熱潮，更用幽默與創新手法吸引更廣泛的消費者共鳴。

一場輕盈革命，顛覆日常期待

突破界線是海尼根星銀的品牌基因，藉此海尼根星銀帶來令人耳目一新的輕盈口感。而今品牌秉持一貫的顛覆精神，以不按牌理出牌的方式，推出這款別出心裁的新品，引發好奇與討論，重新定義人們對品牌的想像。

這個點子原本只是個玩笑，卻「輕盈得太完美」，讓人忍不住想實現它。

海尼根全球品牌負責人Nabil Nasser表示，「『海尼根星銀極效輕盈乳液』的推出，並不只是追逐潮流。我們希望透過幽默、創新與文化連結，打造一次難忘的跨界驚喜，無論你是喜歡啤酒、保養，或兩者都愛，都能感受到其中的趣味與巧思。畢竟，海尼根星銀口感如此輕盈，為何只能停留在杯中？」

玩笑與實現之間，開啟文化話題

雖然選在 4 月 1 日登場，但 「海尼根星銀極效輕盈乳液」可不是愚人節玩笑。這款產品真實存在！它融合了與 海尼根星銀相同的優質大麥與啤酒花，並以高級質感包裝與精緻配方呈現，設計初衷是為了滋潤肌膚，同時帶來一種清新、柔潤又輕盈的保養體驗。

想一睹這場啤酒與美妝的精彩跨界合作，請追蹤海尼根的IG帳號 @heineken_tw及海尼根LINE官方帳號，掌握第一手消息。

「海尼根星銀極效輕盈乳液」，靈感來自海尼根星銀輕盈的特性，萃取自星銀啤酒的天然成份精華，讓「輕盈」不只停留在味蕾。 圖／海尼根 提供

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