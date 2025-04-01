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台南首家LOPIA！將進駐新光三越台南小北門

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
LOPIA超市以多樣化的熟食吸引消費者喜愛。圖／LOPIA提供
LOPIA超市以多樣化的熟食吸引消費者喜愛。圖／LOPIA提供

日本超市LOPIA來台後，展店腳步不停，繼插旗台北的LaLaport南港店後，再傳出預計進駐在今年6月即將登場的新光三越最新據點「台南北門店」，也將是LOPIA的台南首店。

LOPIA在台引爆日系超市話題，繼2023年初登台，陸續插旗桃園、台中、新北與高雄、台北的百貨商場，因提供日本產地多樣化的生鮮與水果，主打讓台灣消費者無需飛往日本就能享受「日本品質」，還有廣受歡迎的外帶熟食，包括生魚片、握壽司、鰻魚便當、披薩、焗烤龍蝦等，都是民眾入店必買的指標。每次展店開幕後，業績也總能讓百貨商場「很滿意」，在最新據點南港LaLaport也創造LOPIA排隊效應。

而傳出LOPIA將進駐新光三越台南小北門店的消息後，網友紛表雀躍指出「期待很久的超市」、「終於來台南了，不用再跑高雄買了」、「太棒了希望趕快開幕」。

而LOPIA官方小編也在社群拋出問題「考考大家知不知道我們接下來會在哪裡開新店鋪」，當中即有網友回答「台南新光三越小北門店」，LOPIA小編回答「哈哈不可能直接給我答對吧」，似乎證實了確有其事。

而據了解，LOPIA確實會進駐新光三越台南小北門店。而新光三越本身擁有自營超市品牌「美麗市場」，如果這次選擇LOPIA進駐，也將為這次台南展店帶來新話題與當地超市選擇的嶄新風貌。

新光三越台南小北門店預計今年6月開幕，在此之前，LOPIA徵才訊息上先曝光LOPIA海外七號店：台中IKEA店2025年5月上旬預計OPEN。

日本超市LOPIA將進駐新光三越台南小北門店，圖為南港LaLaport開幕人潮。記者江佩君／攝影
日本超市LOPIA將進駐新光三越台南小北門店，圖為南港LaLaport開幕人潮。記者江佩君／攝影

北門 台南 超市

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