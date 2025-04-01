4月民生費率擬調漲 7-ELEVEN點數全額抵電費享11%回饋

統一超（2912）旗下7-ELEVEN自4月1日起至12月1日止，連續九個月推出「OPENPOINT點數全額折抵電費享11%回饋」活動，每月1日開放前1,000名會員搶先登入OPENPOINT APP並完成兩步驟即可賺點數回饋，1日開放不到1分鐘限額即秒殺一空。

因應民生費率即將調漲，7-ELEVEN會員專屬的「OPENPOINT點數全額折抵電費享11%回饋」活動，邀請會員完成兩步驟即可輕鬆享點數回饋：步驟一、2025年12月前每月準時於1日00:00上OPENPOINT APP會員中心完成指定活動頁面登錄，前1,000名登記成功的會員可獲得活動資格。步驟二、隔月持最新一期電費帳單、就近7-ELEVEN門市使用OPENPOINT點數折抵整筆電費帳單成功，即可獲得11%點數回饋，最高回饋上限200點、價值相當於200元現金，回饋點數可於全台7-ELEVEN門市或指定通路折抵消費，1點折抵1元，挑戰全台代收電費最高回饋，活動每月持續續開至2025年12月，邀請會員每月1日00:00準時開搶賺點資格。

為提供多元繳納稅金賺點數的生活體驗，自4月1日至5月31日止愛金卡公司旗下服務icash Pay響應推出「繳稅金4 Pay活動」，以「筆筆回饋」、「繳稅抽OPENPOINT點數」、「新戶加碼優惠」及「銀行加碼」四大賺點攻略，讓消費者可以線上體驗icash Pay繳稅最好Pay的服務，回饋率最高達100%，有感放大繳稅回饋，讓用戶繳稅最好Pay。

7-ELEVEN表示，自2022年推出「OPENPOINT點數折抵代收」服務，不僅可將平日消費累積的OPENPOINT點數當作現金折抵水費、電費，4、5月即將到來的牌照稅、綜所稅繳稅季也可以使用OPENPOINT點數輕鬆繳納，服務上線至今已成功幫會員省下1.4億元的代收金。