WWG表展／色彩先行！CHANEL霧面藍陶瓷 譜美學新史詩

香奈兒在2025年鐘表與奇蹟表展期間展現了豐沛創意，新品以J12 Bleu、Blush與The Lion of Mademoiselle三大主題，並展現了色彩的大膽玩味；其中J12 Bleu以藍色陶瓷突破既有黑白印象，Blush從彩妝得到靈感，為表款賦予如眼影盤的繽紛多彩，The Lion of Mademoiselle不僅聚焦在香奈兒女士所熱愛的獅子元素，黑金交織的配色，展現如貴族般的霸氣自信。

全新J12 Bleu霧面藍色陶瓷系列從色彩上跨出了既有的黑白領域，也由於在「老佛爺」卡爾拉格斐曾主導的香奈兒2012高級訂製服系列、1932年的Bijoux de Diamants珠寶盒都曾使用藍色，令本次霧面藍色陶瓷「師出有名」。正因陶瓷色彩研發不易，讓香奈兒在原型製作與色彩分析便耗時五年，並以J12 Bleu鑽石陀飛輪腕表最為搶眼，使用Caliber 5飛行陀飛輪手動上鍊機芯，並鑲嵌一顆獨特切割、具65個切面的0.18克拉 F/G VVS鑽石，是該系列首見。

表圈上的34顆長階梯形藍寶石則經加熱處理呈均一色澤，表款部分元件並使用黑色，整體呈現出黑與藍之間的神秘魅惑，氣質、高冷，同系列另有J12 Bleu X-Ray、J12 Blue 42、J12 Bleu Caliber 12.1、J12 Bleu Caliber 12.2等多款新作。

眼影、彩妝、口紅、唇彩等元素則異想天開地出現在Blush系列時計中。致敬滴畫藝術的J12 Dripping Art套表，表款是以陶瓷為底，並於內填琺瑯上使用雷射鏤空，呈現如五聯畫般的藝術感。香奈兒為此病花費200小時研發、進行超過100種色彩的測試，由於琺瑯在冷卻過程中容易碎裂，開發團隊最終找到一種油性液體置於陶瓷與琺瑯之間，以平衡陶瓷與琺瑯在燒製過程中不同溫度的適性。表款使用香奈兒表廠自製Caliber 12.1自動上鍊機芯，一套5只不單售，全球限量5套。

香奈兒經典的「四色眼影」盒搖身一變成為Give Me Luck幸運符表，大量鑲嵌紅碧璽、鑽石，並結合香奈兒女士熱愛的拜占庭十字架，讓表款似護身符般好運隨身；Kiss Me神秘表則將香奈兒1954年的原創唇膏還原，使用特殊開闔系統讓時計可上下滑開，揭露的不僅有時間，更有私密獨享的雀躍。

鮮豔色彩、網點效果的美式漫畫風則出現在Coco Art腕表上。香奈兒延請J.P. Journe旗下面盤廠Les Cadraniers de Genève製作，結合移印技術、12層貼花與大明火琺瑯等特色，表圈並鑲嵌38顆總重約1.58克拉粉紅藍寶石，為法式優雅添增美式活力。

Mademoiselle Privé Pincushion「Beauty Art」腕表則延續香奈兒以訂製服針墊為靈感的設計，將腮紅、眼影盤、粉餅...等22種元素由Les Cadraniers de Genève面盤廠結合雕金、琺瑯工藝和微型繪畫等多重工藝，將手表「改造」為一方法式梳妝台，最終召喚出女性寵愛自己的喜悅。表款共鑲嵌176顆鑽石、86顆粉紅藍寶石，全球限量一只，訂價1,745萬,900元。

第三主題的The Lion of Mademoiselle則聚焦在象徵權威與力量的獅子。Double Lion Buttons項鍊表使用了黃金三環式項鍊，左右兩個18K黃金獅首的右側款為神秘時計、旋蓋上蓋後即可讀時，左側則為12毫米的神秘相框，該位置也是最接近心臟位置，將所愛隨身、貼心。

展現建築氣韻則有一只18K黃金The Lion of Mademoiselle Toi & Moi戒指表，獅子雕像是由精擅動物雕刻的資深工匠設定，戒指並由4倍蠟模手工雕刻、脫蠟鑄造、手工噴砂與局部拋光多道工序，Toi & Moi在法文中則為「你和我」之意。