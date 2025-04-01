快訊

直播／共軍今對台軍演 國防部17時臨時召開記者會說明

1-2月期發票中獎清冊出爐 「11名千萬得主」他在豆漿店花35元中大獎

鄭文燦涉貪案又異動！法官重病「住院多日」 桃院證實由審判長代理

聽新聞
0:00 / 0:00

WWG表展／色彩先行！CHANEL霧面藍陶瓷 譜美學新史詩

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
J12 Blue鑽石陀飛輪除了使用霧面藍色陶瓷，並嚴選產藍寶石、藍色時標，呈現出一篇以複雜功能為名的藍色時間絮語。圖／香奈兒提供
J12 Blue鑽石陀飛輪除了使用霧面藍色陶瓷，並嚴選產藍寶石、藍色時標，呈現出一篇以複雜功能為名的藍色時間絮語。圖／香奈兒提供

香奈兒在2025年鐘表與奇蹟表展期間展現了豐沛創意，新品以J12 Bleu、Blush與The Lion of Mademoiselle三大主題，並展現了色彩的大膽玩味；其中J12 Bleu以藍色陶瓷突破既有黑白印象，Blush從彩妝得到靈感，為表款賦予如眼影盤的繽紛多彩，The Lion of Mademoiselle不僅聚焦在香奈兒女士所熱愛的獅子元素，黑金交織的配色，展現如貴族般的霸氣自信。

全新J12 Bleu霧面藍色陶瓷系列從色彩上跨出了既有的黑白領域，也由於在「老佛爺」卡爾拉格斐曾主導的香奈兒2012高級訂製服系列、1932年的Bijoux de Diamants珠寶盒都曾使用藍色，令本次霧面藍色陶瓷「師出有名」。正因陶瓷色彩研發不易，讓香奈兒在原型製作與色彩分析便耗時五年，並以J12 Bleu鑽石陀飛輪腕表最為搶眼，使用Caliber 5飛行陀飛輪手動上鍊機芯，並鑲嵌一顆獨特切割、具65個切面的0.18克拉 F/G VVS鑽石，是該系列首見。

表圈上的34顆長階梯形藍寶石則經加熱處理呈均一色澤，表款部分元件並使用黑色，整體呈現出黑與藍之間的神秘魅惑，氣質、高冷，同系列另有J12 Bleu X-Ray、J12 Blue 42、J12 Bleu Caliber 12.1、J12 Bleu Caliber 12.2等多款新作。

眼影、彩妝、口紅、唇彩等元素則異想天開地出現在Blush系列時計中。致敬滴畫藝術的J12 Dripping Art套表，表款是以陶瓷為底，並於內填琺瑯上使用雷射鏤空，呈現如五聯畫般的藝術感。香奈兒為此病花費200小時研發、進行超過100種色彩的測試，由於琺瑯在冷卻過程中容易碎裂，開發團隊最終找到一種油性液體置於陶瓷與琺瑯之間，以平衡陶瓷與琺瑯在燒製過程中不同溫度的適性。表款使用香奈兒表廠自製Caliber 12.1自動上鍊機芯，一套5只不單售，全球限量5套。

香奈兒經典的「四色眼影」盒搖身一變成為Give Me Luck幸運符表，大量鑲嵌紅碧璽、鑽石，並結合香奈兒女士熱愛的拜占庭十字架，讓表款似護身符般好運隨身；Kiss Me神秘表則將香奈兒1954年的原創唇膏還原，使用特殊開闔系統讓時計可上下滑開，揭露的不僅有時間，更有私密獨享的雀躍。

鮮豔色彩、網點效果的美式漫畫風則出現在Coco Art腕表上。香奈兒延請J.P. Journe旗下面盤廠Les Cadraniers de Genève製作，結合移印技術、12層貼花與大明火琺瑯等特色，表圈並鑲嵌38顆總重約1.58克拉粉紅藍寶石，為法式優雅添增美式活力。

Mademoiselle Privé Pincushion「Beauty Art」腕表則延續香奈兒以訂製服針墊為靈感的設計，將腮紅、眼影盤、粉餅...等22種元素由Les Cadraniers de Genève面盤廠結合雕金、琺瑯工藝和微型繪畫等多重工藝，將手表「改造」為一方法式梳妝台，最終召喚出女性寵愛自己的喜悅。表款共鑲嵌176顆鑽石、86顆粉紅藍寶石，全球限量一只，訂價1,745萬,900元。

第三主題的The Lion of Mademoiselle則聚焦在象徵權威與力量的獅子。Double Lion Buttons項鍊表使用了黃金三環式項鍊，左右兩個18K黃金獅首的右側款為神秘時計、旋蓋上蓋後即可讀時，左側則為12毫米的神秘相框，該位置也是最接近心臟位置，將所愛隨身、貼心。

展現建築氣韻則有一只18K黃金The Lion of Mademoiselle Toi & Moi戒指表，獅子雕像是由精擅動物雕刻的資深工匠設定，戒指並由4倍蠟模手工雕刻、脫蠟鑄造、手工噴砂與局部拋光多道工序，Toi & Moi在法文中則為「你和我」之意。

壓軸大作則屬一台Diamonds Astroclock渾天儀式座鐘，上半部使用彗星時針、獅子座分針、下半部則有一隻「雪花鑽白獅」鎮守：18K白金獅身以雪花式鑲嵌破5,000顆總重約119.92克拉鑽石，揭示了香奈兒與時間運行的奧秘，浩瀚也雄偉，全球限量一只，訂價6,235萬3,000元。

Double Lion Buttons項鍊表，三圈18K黃金鍊條、18K黃金鈕扣各為時間顯示與隱藏式相框，鑲嵌鑽石、縞瑪瑙，限量20只，960萬2,000元。圖／香奈兒提供
Double Lion Buttons項鍊表，三圈18K黃金鍊條、18K黃金鈕扣各為時間顯示與隱藏式相框，鑲嵌鑽石、縞瑪瑙，限量20只，960萬2,000元。圖／香奈兒提供
以18K白金彗星為小時指針、獅子座造型為分針的Diamonds Astroclock座鐘，還原了宇宙運行的奧秘恆常。圖／香奈兒提供
以18K白金彗星為小時指針、獅子座造型為分針的Diamonds Astroclock座鐘，還原了宇宙運行的奧秘恆常。圖／香奈兒提供
Mademoiselle Privé Pincushion「Beauty Art」腕表，黑色塗層鈦金屬、黑色漆面，共鑲嵌176顆總重約1.09克拉鑽石、86顆總重約7.60克拉粉紅藍寶石，全球僅一只，1,745萬9,000元。圖／香奈兒提供
Mademoiselle Privé Pincushion「Beauty Art」腕表，黑色塗層鈦金屬、黑色漆面，共鑲嵌176顆總重約1.09克拉鑽石、86顆總重約7.60克拉粉紅藍寶石，全球僅一只，1,745萬9,000元。圖／香奈兒提供
BOY·FRIEND「Coco Art」腕表，時、分顯示，大明火琺瑯和轉印技術，鑲嵌38顆總重約1.58克拉粉紅藍寶石，限量20只，405萬3,000元。圖／香奈兒提供
BOY·FRIEND「Coco Art」腕表，時、分顯示，大明火琺瑯和轉印技術，鑲嵌38顆總重約1.58克拉粉紅藍寶石，限量20只，405萬3,000元。圖／香奈兒提供
Diamonds Astroclock座鐘，全球一款，6,235萬3,000元。圖／香奈兒提供
Diamonds Astroclock座鐘，全球一款，6,235萬3,000元。圖／香奈兒提供
J12 Dripping Art腕表套組，包含5只J12腕表、限量5套，黑色陶瓷表殼，COSC認證Caliber 12.1自動上鍊機械機芯，187萬1,000元。圖／香奈兒提供
J12 Dripping Art腕表套組，包含5只J12腕表、限量5套，黑色陶瓷表殼，COSC認證Caliber 12.1自動上鍊機械機芯，187萬1,000元。圖／香奈兒提供
包含腮紅、眼影盤、粉餅、雙手、寶石、山茶花的22種元素，讓Mademoiselle Privé Pincushion Beauty Art腕表變成一方法式迷你梳妝台，唯妙唯肖。
包含腮紅、眼影盤、粉餅、雙手、寶石、山茶花的22種元素，讓Mademoiselle Privé Pincushion Beauty Art腕表變成一方法式迷你梳妝台，唯妙唯肖。
Kiss Me神秘表，黑色塗層鈦金屬與18K黃金表殼，鑲嵌鑽石、綠柱石與玫瑰石榴石，石英機芯，18K黃金鍊條，限量5只，1,169萬1,000元。圖／香奈兒提供
Kiss Me神秘表，黑色塗層鈦金屬與18K黃金表殼，鑲嵌鑽石、綠柱石與玫瑰石榴石，石英機芯，18K黃金鍊條，限量5只，1,169萬1,000元。圖／香奈兒提供
結合珠寶元素、精密時計、訂製服與美妝面向的Mademoiselle Privé Pincushion「Beauty Art」腕表，是CHANEL世界中史無前例的風格四重奏。圖／香奈兒提供
結合珠寶元素、精密時計、訂製服與美妝面向的Mademoiselle Privé Pincushion「Beauty Art」腕表，是CHANEL世界中史無前例的風格四重奏。圖／香奈兒提供
透明的後底蓋中將可欣賞香奈兒自製陀飛輪機芯，表款部分使用黑色元件，與霧面藍陶瓷、鑽石、藍寶石的多重比對，營造出冷凝氣質印象。圖／香奈兒提供
透明的後底蓋中將可欣賞香奈兒自製陀飛輪機芯，表款部分使用黑色元件，與霧面藍陶瓷、鑽石、藍寶石的多重比對，營造出冷凝氣質印象。圖／香奈兒提供
J12 Bleu鑽石陀飛輪腕表，霧面藍色高抗磨陶瓷與黑色塗層精鋼，香奈兒自製手動上鍊陀飛輪機芯，38毫米，鑲嵌34顆總重約4克拉長階梯形切割藍色藍寶石、1顆約0.18克拉單鑽與1顆重約0.16克拉明亮式切割鑽石，限量55只，717萬1,000元。圖／香奈兒提供
J12 Bleu鑽石陀飛輪腕表，霧面藍色高抗磨陶瓷與黑色塗層精鋼，香奈兒自製手動上鍊陀飛輪機芯，38毫米，鑲嵌34顆總重約4克拉長階梯形切割藍色藍寶石、1顆約0.18克拉單鑽與1顆重約0.16克拉明亮式切割鑽石，限量55只，717萬1,000元。圖／香奈兒提供

眼影盤 鑽石 香奈兒

延伸閱讀

限量愛心包、後背包都有！孫芸芸女兒Trinity廖思惟5款香奈兒愛用包，偏愛淺色系，品味不輸媽媽

中原文創園區賞陶藝109作品 周末限定野餐活動

「初生花」新配方！香奈兒初生光采系列 跨保養與彩妝

「黑潮」十年強勢回歸！OMEGA推全新海馬世界時區表

相關新聞

北捷47部電扶梯提速 尖峰時段每分鐘多搭22人

為了加速載運量能，北捷調整台北車站、市政府等旅客較多的47座電扶梯運行速度，從每秒0.5公尺調至0.65公尺，估計每分鐘...

台南首家LOPIA！將進駐新光三越台南小北門

日本超市LOPIA來台後，展店腳步不停，繼插旗台北的LaLaport南港店後，再傳出預計進駐在今年6月即將登場的新光三越...

4月民生費率擬調漲 7-ELEVEN點數全額抵電費享11%回饋

統一超（2912）旗下7-ELEVEN自4月1日起至12月1日止，連續九個月推出「OPENPOINT點數全額折抵電費享1...

WWG表展／色彩先行！CHANEL霧面藍陶瓷 譜美學新史詩

香奈兒在2025年鐘表與奇蹟表展期間展現了豐沛創意，新品以J12 Bleu、Blush與The Lion of Made...

可不可推愚人節限定「超白話」菜單！粉絲敲碗：必須推一輩子

今天4月1日是愚人節，不少人會嘗試向身邊的人開玩笑，店家也可能藉機發揮創意吸引消費者注意。連鎖飲料店「可不可熟成紅茶」宣布號召全台門市一起使壞，推出白話文版本的菜單，吸引不少網友討論。

每月限量1千名登錄！7-ELEVEN推「點數全額折抵電費」

迎接水電用量大的酷暑夏日，7-ELEVEN守護會員荷包，1,850萬名會員愛用的獨家回饋活動強勢回歸！7-ELEVEN自...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。