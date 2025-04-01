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「日本品質 十年保固」 台灣夏普宣布電器全新延長保固服務

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
台灣夏普給您「日本品質 十年保固」延長方案，冰箱、洗衣機、除濕機指定機型安心升級。夏普／提供
台灣夏普給您「日本品質 十年保固」延長方案，冰箱、洗衣機、除濕機指定機型安心升級。夏普／提供

鴻海（2317）旗下台灣夏普1日宣布全新延長保固服務，為消費者提供更安心的使用體驗。追溯自2025年1月1日起，凡購買夏普指定機型的冰箱、洗衣機及除濕機，並於發票日60日內完成產品保固註冊，即可享受延長保固方案。此次延長保固涵蓋壓縮機及馬達，為消費者提供長達十年的品質保障。

冰箱：壓縮機十年保固，技術與設計全面升級。夏普除菌冰箱指定機型享有壓縮機十年保固，其中包括今年3月全新上市的左右開冰箱SJ-PW46KT。這款冰箱採用獨家左右開任意門獨家專利技術，機身寬度僅有63公分，不僅收納功能升級，更符合現代家庭空間需求。消費者完成註冊登錄後，不僅享有十年壓縮機保固，還可獲贈16吋PCI自動除菌離子DC風扇。

洗衣機：無孔槽專利技術，馬達十年保固。夏普洗衣機以日本熱銷31年的無孔槽技術著稱，全系列指定機型均享有馬達十年保固。無孔槽設計有效杜絕黑黴滋生，確保每次洗滌都能達到潔淨效果。此外，滾筒洗衣機也在延長保固範圍內，提供消費者更全面的選擇。

除濕機：壓縮機十年保固，性能卓越。夏普除濕機指定機型同樣享有壓縮機十年保固，包括15L濾網型至25L雙變頻高效能除濕機。這些產品不僅具備強大的除濕能力，更搭載PCI自動除菌離子技術，一機二用除濕更可有效提升空氣品質。

冰箱 夏普 除濕機

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