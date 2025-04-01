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每月限量1千名登錄！7-ELEVEN推「點數全額折抵電費」

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN自4月1日起至12月1日止，連續9個月推出「OPENPOINT點數全額折抵電費享11%回饋」活動，每月1日開放前1,000名會員搶先登入OPENPOINT APP並完成兩步驟即可賺點數回饋，今天（4月1日）開放不到1分鐘限額即秒殺一空。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自4月1日起至12月1日止，連續9個月推出「OPENPOINT點數全額折抵電費享11%回饋」活動，每月1日開放前1,000名會員搶先登入OPENPOINT APP並完成兩步驟即可賺點數回饋，今天（4月1日）開放不到1分鐘限額即秒殺一空。圖／7-ELEVEN提供

迎接水電用量大的酷暑夏日，7-ELEVEN守護會員荷包，1,850萬名會員愛用的獨家回饋活動強勢回歸！7-ELEVEN自2022年領先同業推出「OPENPOINT點數折抵代收」服務，不僅可將平日消費累積的OPENPOINT點數當作現金折抵水費、電費，4、5月即將到來的牌照稅、綜所稅繳稅季也可使用OPENPOINT點數繳納，服務上線至今已成功幫會員省下1.4億元的代收金。7-ELEVEN自4月1日起至12月1日止，連續9個月推出「OPENPOINT點數全額折抵電費享11%回饋」活動，每月1日開放前1,000名會員搶先登入OPENPOINT APP並完成兩步驟即可賺點數回饋，今天（4月1日）開放不到1分鐘限額即秒殺一空。

7-ELEVEN自去年5月領先同業推出「OPENPOINT點數全額折抵電費享11%回饋」活動，已有4,000名會員體驗成功、省下800萬電費又賺得點數回饋金。因應民生費率即將調漲，7-ELEVEN會員專屬的「OPENPOINT點數全額折抵電費享11%回饋」活動，邀請會員完成兩步驟即可輕鬆享點數回饋：步驟一、2025年12月前每月1日凌晨0點上OPENPOINT APP會員中心完成指定活動頁面登錄，前1,000名登記成功的會員可獲得活動資格；步驟二、隔月持最新一期電費帳單到7-ELEVEN門市使用OPENPOINT點數折抵整筆電費帳單成功，即可獲得11%點數回饋，最高回饋上限200點、價值相當於200元現金，回饋點數可於全台7-ELEVEN門市或指定通路折抵消費，1點折抵1元，挑戰全台代收電費最高回饋。活動每月持續續開至2025年12月。

為提供多元繳納稅金賺點數的生活體驗，自4月1日至5月31日愛金卡公司旗下服務icash Pay響應推出「繳稅金4 Pay活動」，以「筆筆回饋」、「繳稅抽OPENPOINT點數」、「新戶加碼優惠」及「銀行加碼」四大賺點攻略，讓消費者可以線上體驗icash Pay繳稅服務，回饋率最高達100%。

●附註：詳細活動內容以APP、官網公告為準。

7-ELEVEN自去年5月領先同業推出「OPENPOINT點數全額折抵電費享11%回饋」活動，已有4,000名會員體驗成功、省下800萬電費又賺得點數回饋金。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自去年5月領先同業推出「OPENPOINT點數全額折抵電費享11%回饋」活動，已有4,000名會員體驗成功、省下800萬電費又賺得點數回饋金。圖／7-ELEVEN提供

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