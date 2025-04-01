李珠珢、大甲媽都有！「全家」打造4月最強追女神盛典

瞄準女神商機，全家便利商店與大甲鎮瀾宮合作推「女神保庇卡」，並聯手韓以三振舞爆紅、擁有如畫作般精緻外貌的啦啦隊「AI女神」李珠珢，打造4月最強「追女神」盛典！因應一年一度「瘋媽祖」盛事，「全家」攜手大甲鎮瀾宮於4月2日上午10點起開賣「女神保庇卡」，每張售價700元，超值回饋11%；「全家」今夏還邀請李珠珢擔任夏日水運動飲料大使，4月2日至4月29日推出指定飲品最低第二件5折起或買3送1的超值優惠。

全台規模最大的大甲媽祖遶境盛事將於4月4日起駕，「全家」攜手大甲鎮瀾宮，於4月2日上午10點起開賣2款「女神保庇卡」，每張售價700元，內含700元禮物卡與77元購物金（紅利金使用期限至6月1日），等同張張回饋達11%。此外，消費者於活動期間內購買「女神保庇卡」，並於結帳時報會員或出示APP會員條碼，即可獲得一次抽獎機會（可累贈），有機會獲得真愛密碼純金打造、價值近6萬元的「大甲媽黃金擺件」。

因應連假及遶境人潮，「全家」推出「女神集章趣」活動，4月2日至4月15日在「全家」店舖單筆消費滿168元，並於結帳時報會員或出示APP會員條碼即可獲得一枚集章，集滿2章即可兌換「Let’s Café指定咖啡買一送一券」，集滿3章可獲得「大甲鎮瀾宮－金箔平安福袋」（限量1,000份），集滿5章則可選擇大甲鎮瀾宮的「金箔符令吊飾」（限量1,000份）或「招財鑰匙扣」（限量600份）。

為滿足無法親臨大甲鎮瀾宮參拜的信眾，「全家行動購」開賣一系列鎮瀾宮過爐加持的開運商品，包括玲瓏可愛的「LED發光繞境燈籠吊飾」（售價250元）、最具宮廟特色的「大甲媽迷你聖筊吊飾」（售價120元）、或風靡全球的「鎮瀾宮茄芷零錢包」（售價150元）等。

此外，「全家行動購」同步提供大甲鎮瀾宮「線上供燈」祈福服務，可選擇購買「桃花貴人燈」或「平安健康燈」（每盞350元），透過線上點燈祈求平安順遂、事業亨通；「全家FUN心取」同步推出會員專屬取件福利，4月10日至4月14日會員於「全家」完成網購包裹取件，即可獲贈10元購物金（需出示會員條碼或報手機號碼）。

除了本土最強媽祖女神，「全家」更攜手韓國超高人氣啦啦隊成員「AI女神」李珠珢，共同打造最強「雙女神」月。備受矚目的韓國職棒啦啦隊新星李珠珢憑藉精緻外貌與AI般的完美形象，在韓國與台灣皆擁有廣大粉絲。這次「全家」把握她首發來台的高人氣，邀請她擔任「全家」夏日水運動飲料大使，4月2日至4月29日「全家」店舖推出指定水、運動飲料享第二件最低5折起或買3送1。