限時6天！宜蘭傳藝兒童免費入園 挑戰關卡得文昌祠乖乖

歡慶兒童節，即日起至4月6日，宜蘭傳藝園區6至12歲兒童憑證免費入園，其中人氣闖關遊戲「小狀元大富翁」4月3日至4月6日連假期間再回歸，小小職人挑戰6大關卡，4月4日更有全聯吉祥物福利熊與虎利現身同樂，連假行程走一趟傳藝收穫滿滿。

邁入第5年的兒童節限定活動「小狀元大富翁」，今年以「行行出狀元」為主題，設計6種職業關卡，讓小朋友挑戰表藝、工藝等技能，完成可獲文昌神獸乖乖、蛇年限定錢母等好禮。園區內還有隱藏角色「神秘讀書人」和「武狀元」，找到他們挑戰成功還可獲額外獎勵。當日園區消費滿288元，即可兌換1張闖關卡，煙波花時間房客則可免費參與，邀請大家來挑戰。

臨水節還有「兒童節連假市集」限時登場，邀請異國美食、文創手作等品牌進駐，還有神秘快閃攤。4月4日，福利熊與虎利將在廟埕廣場現身，與大小朋友相見歡。

除年度大戲《齊天大聖鬧龍宮》，新季度主題「春唱遊戲傳藝」4月駐園演出《跨界音浪》，由大海文創堂帶來踢踏舞、月琴、電子音樂與打擊樂的跨界精彩表演，每日下午1時於廟埕廣場演出，結合視覺、音樂與戲劇，打造全新五感體驗。