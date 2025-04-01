可不可推愚人節限定「超白話」菜單！粉絲敲碗：必須推一輩子

今天4月1日是愚人節，不少人會嘗試向身邊的人開玩笑，店家也可能藉機發揮創意吸引消費者注意。連鎖飲料店「可不可熟成紅茶」宣布號召全台門市一起使壞，推出白話文版本的菜單，吸引不少網友討論。

「可不可熟成紅茶」昨（30）天在Threads宣布，「純手工菜單任性上線，4月1日號召全台門市一起使壞，可不可，直接點，愚人節的魔法，做什麼都很合理」，並貼出一張期間限定版本的菜單。

一直以來，「可不可熟成紅茶」的品項名稱都有經過包裝，像是冬瓜露會寫成「冷露」；珍珠會寫成「白玉」；綠茶會寫成「春芽」，使得不少第一次消費的客人會看不懂菜單上所寫的東西，必須看底下的說明解釋。

昨天下午，「可不可熟成紅茶」在Threads上貼出一份新的菜單，只見冬瓜類品項如「雪花冷露」、「熟成冷露」、「春芽冷露」，被改成「冬瓜茶」、「熟成冬瓜」、「春芽冬瓜」；綠茶類品項如「金檸春芽」、「莓果春芽」，被改成「蜂蜜檸檬綠茶」、「莓果綠茶」；「雲蓋」類品項全改成「奶蓋」；「歐蕾」類品項全改成「鮮奶茶」。

對此，網友們看完紛紛留言，「上次買可不可，前面排一個阿伯：『我要一杯成熟紅茶』，店員沒笑出來欸」、「這菜單不該只活一天，必須一輩子，看起來超好喝，還降低有決定障礙又不好意思一直研究菜單太久的I人困擾」、「哈哈變白話很好，之前偶爾想喝，都要拿菜單研究一下小字，才敢站上點餐櫃檯」、「立刻存菜單」。

不過也有網友表示，「變成白話文後菜單瞬間質感下降」、「變成白話文反而看不懂了，怎麼會這樣」、「冬瓜突然不好喝了」。