萊爾富「台積電股票」第三名得主 花100元買發財卡就得獎

為迎接清明、兒童節4天連續假期，萊爾富推出白沙屯媽祖聯名系列商品，包括平安米（售價29元）、祈福筷（單雙售價39元）、旅行包（單包39元），購買2包平安米或1件油飯即可加購19元換購祈福筷或旅行包1件，購買4包平安米或2件油飯即贈送祈福筷或旅行包1件，數量有限送完為止。另外，萊爾富Hi café珍珠奶茶系列重磅回歸，4月2日至4月29日，珍珠奶茶全系列買1送1，另有Hi café大杯特濃美式咖啡、拿鐵可享同品項買20送20，最高現省1,300元。

4月2日至4月6日萊爾富也祭出眾多商品優惠，包括威豹能量飲料勁芒鳳梨口味320ML（售價35元）、可口可樂435ML（售價29元）、泰山純水700ML（售價20元）、Hi café中杯特濃美式咖啡及拿鐵可享同品項買1送1；M&M巧克力（牛奶／花生／脆心牛奶／迷你糖衣，單件售價45元）加10元多1件；義美寶吉果汁QQ糖（葡萄，售價35元）、義美寶吉果汁脆皮糖（葡萄，售價30元）任選第2件6折。詳細優惠活動內容以門市公告為準。

萊爾富於3月10日下午3點透過萊爾富Facebook官方粉絲專頁「萊爾富超商Hi-Life」公開直播抽出的第三名「台積電股票」幸運得主，獎落於嘉義縣東石鄉的「萊爾富東石農會店」的朱先生（中獎的抽獎編號為「059161」），當天也現身萊爾富總公司領獎，由萊爾富營運長陳建成代表贈獎。據萊爾富內部了解，張先生與家人在過年期間前往嘉義遊玩，帶小孩一起走進超商買飲料，店員推薦可以購買1張100元的發財卡試試手氣，想不到就刮出大獎。

萊爾富台積電股票抽獎持續進行中，只要是Hi-Life VIP APP會員（須完成下載與註冊成為萊爾富會員）至4月29日期間購買任一好運卡、Hi café系列商品、鮮食便當或「來送禮」指定組合，並於4月29日前掃描QR code至指定活動頁加入會員並完成序號登錄，即享「台積電股票100股」抽獎資格一次。

萊爾富為讓會員參與活動更有感，此次「會員8週年慶．再抽台積電股票」活動亦提高中獎名額與機會，將抽出「台積電股票100股」共20名，將於4月9日、5月7日晚間7點30分在萊爾富Facebook官方粉絲專頁「萊爾富超商Hi-Life」公開直播進行抽獎儀式，每場直播將抽出10名「台積電股票100股」的幸運得主，每一序號愈早登錄，最高可享兩次抽獎機會，每一序號限中獎一次。詳情可上萊爾富活動官網查詢。