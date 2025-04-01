全聯再推歐萊德清潔保養品換購 9款夯品3.5折起入手

響應4月22日世界地球日，全聯繼2024年與歐萊德O’right合作，成功達成相當於65,000棵20年生大樹減碳量後，今年再度攜手推出全店積分換購活動。即日起至6月5日，於全聯門市持福利卡單筆消費滿100元可獲1積分，使用2或5積分即可以3.5折起的價格，用230～1,490元加價換購歐萊德9款「零碳」清潔用品，活動換購至6月19日，目標突破80,000棵20年生大樹減碳量。

盤點去年歐萊德O’right換購活動，熱銷排名前5名為咖啡因洗髮精、綠茶洗髮精、曠野玫瑰洗髮精、咖啡因養髮液、蒲公英兒童溫和洗髮精。今年除了再度推出熱銷產品，還有茶樹洗髮精、茶樹抗菌頭皮噴霧、零度C頭皮噴霧、酒釀護手霜等特別適合夏季的4款新品加入。

歐萊德咖啡因系列不僅榮獲英國、德國、瑞士多項國際大獎，還通過美國USDA Biobased天然永續認證。今年活動絕不能錯過的當然是2款明星商品咖啡因洗髮精與咖啡因養髮液，積分換購價約4.2折起就能入手；新品則是首推「零度C頭皮噴霧」，含新鮮薄荷草與紫蘇萃取，舒緩頭皮，為全聯獨家限定換購。