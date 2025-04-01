韓國MZ世代文化總統李泳知 10大人生金句幫你點光明燈

上週末在高雄櫻花季嗨翻全場的 #李泳知，潑水濕身秀、飆國罵、拉粉絲上台又唱又跳...果然是十足Young-Ji Style！

李泳知在節目《高等Rapper3》、《Show me the money 11》中奪冠，成為最年輕的女冠軍，除了舞台上的自信與霸氣，在羅PD的節目《Biong Biong地球娛樂室》更大展綜藝咖本色，素顏出鏡、吃到發胖、隨興裝扮、大嗓門不停聒噪到失聲，在鏡頭前就像電力隨時滿格，更有本事搞瘋所有工作人員；而她 #MZ世代文化總統 的稱號也是因此而來，因為在出國拍攝時入境海關問到職業，她就順口亂答了「K-POP文化總統」，讓羅PD大喊實在太丟臉！

此外，她的YouTube節目《雖然沒準備什麼菜》更是超夯，包括BLACKPINK的Jisoo和Lisa、BTS的Jin、aespa的Karina、SEVENTEEN的Hoshi和夫勝寬、IVE的張員瑛和安俞真...K-POP大咖們都是座上賓，人氣超夯。

不過李泳知也沒辜負MZ世代文化總統這個稱號，這個才22歲的小女生，能夠站上顛峰自有一套哲學，不論是生活、工作或戀愛觀，快來看看李泳知的10大人生金句，一定可以幫你點亮光明燈！

PS.《Biong Biong地球娛樂室》第三季預計最快4月就要登場，4姊妹的搞笑功力以及和羅PD的較勁實在太讓人期待了！

●李泳知「10大人生金句」：