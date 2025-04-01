韓國MZ世代文化總統李泳知 10大人生金句幫你點光明燈
上週末在高雄櫻花季嗨翻全場的 #李泳知，潑水濕身秀、飆國罵、拉粉絲上台又唱又跳...果然是十足Young-Ji Style！
李泳知在節目《高等Rapper3》、《Show me the money 11》中奪冠，成為最年輕的女冠軍，除了舞台上的自信與霸氣，在羅PD的節目《Biong Biong地球娛樂室》更大展綜藝咖本色，素顏出鏡、吃到發胖、隨興裝扮、大嗓門不停聒噪到失聲，在鏡頭前就像電力隨時滿格，更有本事搞瘋所有工作人員；而她 #MZ世代文化總統 的稱號也是因此而來，因為在出國拍攝時入境海關問到職業，她就順口亂答了「K-POP文化總統」，讓羅PD大喊實在太丟臉！
此外，她的YouTube節目《雖然沒準備什麼菜》更是超夯，包括BLACKPINK的Jisoo和Lisa、BTS的Jin、aespa的Karina、SEVENTEEN的Hoshi和夫勝寬、IVE的張員瑛和安俞真...K-POP大咖們都是座上賓，人氣超夯。
不過李泳知也沒辜負MZ世代文化總統這個稱號，這個才22歲的小女生，能夠站上顛峰自有一套哲學，不論是生活、工作或戀愛觀，快來看看李泳知的10大人生金句，一定可以幫你點亮光明燈！
PS.《Biong Biong地球娛樂室》第三季預計最快4月就要登場，4姊妹的搞笑功力以及和羅PD的較勁實在太讓人期待了！
●李泳知「10大人生金句」：
１．你覺得我太誇張了嗎？誇不誇張是由我來定義的！
２．人本來就有創造奇蹟的能力，取決於你是否相信與實踐。你應該做一個傻子，懷著不顧一切挑戰自我的心。
３．我魯莽的挑戰各種事情。一般人想做一件事情之前會先深思熟慮，我秉持先做了再說！
４．那些被我認為是缺點而感到丟臉的事情，搞不好是某些人很羨慕且正在努力的目標。
５．努力，就是最瘋狂的天賦。
６．每個人都會感到害怕，而我和其他人不一樣的優勢在於，我很擅長將這個感到害怕的心情轉換為興奮和期待。
７．有時候我會突然陷入負面的情緒，這時候我只要想起我不過是個普通人啊，一切就變得清楚了。
８．學會「笑看失敗」，才能以更感激的心情去迎接成功的到來。
９．我曾經在中學時期被男生拒絕了15次以上，但我總想著「這反而更好」，因為這會減少我現在失敗的機率。
10.復胖時我就變成喜歡所有食物的豬。我過得很幸福、很健康。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言