臺北嘉佩樂酒店開幕 全面導入 AI 語音助理「小美犀」

曾連續榮獲2023及2024年度全球酒店品牌第一名，全台首間Capella Taipei（臺北嘉佩樂酒店）1日盛大開幕，也全面導入台灣新創犀動智能（Aiello）AI智慧語音助理「小美犀」進駐酒店的86 間客房與套房，透過犀動智能領先業界的 AI 語音科技，與嘉佩樂酒店及度假村細緻入微的服務，為旅客打造無與倫比的入住體驗。

此次合作彰顯臺北嘉佩樂酒店在智慧旅宿領域的創新布局，也進一步鞏固犀動智能在高端旅宿市場的領導地位，展現 AI科技在提升顧客體驗與營運效率上的強大潛力。

臺北嘉佩樂酒店導入數位創新服務重定義奢華旅宿體驗，AI智慧語音助理「小美犀」提供24小時的禮賓服務，讓顧客得以享受住宿時光。為此，首度採用全新設計煙燻胡桃木紋外殼，展現溫潤細膩的質感，與客房美學渾然相融。臺北嘉佩樂酒店將採用數位指令卡取代傳統紙本，以科技力詮釋對環境的承諾。

本土新創犀動智能設計的小美犀音箱內建AI智慧語音助理，可因應所在地點提供量身打造的貼心服務，房客以語音指令輕鬆操控燈光、電視與通話功能，並隨時獲得個人化推薦，深入探索台北獨特的人文地景；並整合飯店管理系統（PMS）與任務管理系統（TMS），自動化處理房客需求。

犀動智能為旅宿業者量身打造AielloOne 一站式AI旅宿服務平台，融合尖端AI科技與數據驅動的用戶洞察，全面優化營運效率並提升收益表現。近期推出Aiello GuestWeb行動版AI智慧管家，提供58種語言進行對話，旅客可使用自己的手機即時獲得飯店資訊，協助業者降低六成來電，增加客房服務的追加銷售，實現數位轉型零門檻；Aiello前台語音翻譯助理（Aiello Voice Translator, AVT）支援高達75種語言，一鍵完成精準翻譯，不僅能快速應對多語言需求，化解口音等溝通障礙，提供流暢便利的交流體驗。