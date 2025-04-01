好市多大阪燒披薩回歸 2款全球獨賣台、日式小吃首登場

除了4月起進場方式調整為會員卡掃描制，美式賣場好市多近期熟食區也有不少變化！去年首度推出的「大阪燒披薩」再回歸，售價同樣為單片60元、整盒18吋300元，特色是灑上滿滿的柴魚片，似乎也把去年反應兩極的「三色豆」材料取消了，喜愛日式風味的會員可以再嚐鮮看看。

另外，雖然今天是愚人節，但好市多推出台式滷肉飯、日式關東煮新品的消息可不是開玩笑，滷肉飯是以台灣豬肉製成滷肉醬，配菜包含台灣黑豬肉貢丸、新鮮國產豬腿肉製成的珍珠香腸和醃漬小黃瓜片；日式關東煮則是以日式鰹魚高湯為基底，加入台灣本產白蘿蔔，並搭配多種經典關東煮配料，每份都是99元。

針對這2款首度推出的新品，已經嚐鮮的會員們表示，「不難吃可是CP值偏低」、「這價格我寧願吃我家巷口滷肉飯」、「相信我，吃熱狗就好」。

網紅千千也太好奇忍不住搶當首波試吃勇者，她表示「肉燥是沒什麼油脂感的那種比較不中我（我愛黏嘴唇油油的😆，不過肉燥口味很看個人。我覺得最可惜的地方是白飯，買到的這份不確定是沒煮好還是什麼因素，口感不太好。」而日式關東煮則是很對她的味，尤其裡面的「雞蛋燒」配料非常好吃。