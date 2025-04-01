WWG表展25／Cartier美洲豹霸氣現身Tressage形塑流動美
卡地亞（Cartier）於2025年鐘表與奇蹟日內瓦表展期間發表了年度多款新品，包含Cartier Privé系列全新腕表、Tank Louis Cartier腕表新尺寸、Tressage腕表、卡地亞美洲豹珠寶腕表，以及Panthère De Cartier美洲豹系列腕表，再度展現卡地亞點石成金的時間魔法。
卡地亞全球總裁兼執行長Louis Ferla表示，魔力正是貫穿卡地亞製表理念的主題，「卡地亞運用品牌工匠的獨特技藝，將寶石和金屬昇華為珍貴傑作，締造非凡時計。作為造型腕表大師，卡地亞從經典傳承中汲取靈感，以始終蓬勃的新穎創意與過人造詣，重新演繹經典風格元素。」
身為卡地亞最富力量感的經典時計，問世於1922年的Tank Louis Cartier腕表，2025年發表了全新大型尺寸，並搭配新一代1899 MC型機芯。一體成型的38.1 X 27.75毫米表殼並具備圓潤表耳線條，12個變形的羅馬數字時標則搭配藍鋼指針、扭索雕紋面盤，黃金款將搭配半啞光灰色鱷魚皮帶、玫瑰金款則將搭配半啞光棕色鱷魚皮帶，展現剛中帶柔的自信與勇氣。
同具方形輪廓的Cartier Privé系列Tank À Guichets腕表則展現了卡地亞在設計創意的前衛試驗。初代Tank À Guichets最早於1928年問世、並曾為爵士巨匠Duke Ellington所配戴、因而在聲名大噪，表款如一光鮮、霸氣的金屬坦克，僅秀出兩只「眼睛」：12點鐘方向的跳時小時視窗，與六點鐘方向的分鐘轉盤顯示。新款延續1928年原貌，但使用全新9755 MC手上鍊機芯、共有黃金、玫瑰金、鉑金三種表款材質；第二款同為Tank À Guichets，但視窗呈斜角配置，鉑金表殼搭配紅色數字與黑色表帶，全球限量200只。
如雲朵、如空氣、如建築般的非典型視覺，則透過全新Tressage腕表呈現了卡地亞的輕柔、浪漫與華美。Tressage表款在側邊裝飾以圓潤、飽滿造型的編織元素，讓Tressage更像一枚奢華珠寶手鐲，裝飾意味鮮明，自由、明亮、閃耀且流動。
野性的力量，始終是Panthère de Cartier美洲豹腕表的魅力所在，過往並常利用黑漆、寶石鑲嵌，還原美洲豹的野性斑紋，今年新品則將斑馬、老虎與美洲豹的皮毛紋理大膽「混搭」，透過鑽石、錳鋁榴石鑲嵌，黑色與金棕色，漆飾等多重工藝手法，創造出謎樣的、魅惑的野性之美，尤其溫暖甜美的玫瑰金更「披」上了表殼與表帶，展現出難以定義的豪奢自信。
同樣聚焦在美洲豹的還有一款Panthere Bangel手鐲，以黃金或白金形塑的「小豹」，狂野地蟠踞在手腕上。透過美洲豹的背部肌肉線條，不禁令人感受到貓科動物的柔軟，黑漆裝飾的斑點則帶出了美洲豹的野性魅力；手鐲的另一側具有時間顯示，也讓美洲豹像是朝著以時間為目標般霸氣狩獵。黃金款鑲嵌23顆圓形明亮式切割鑽石，白金款則以雪花式鑲嵌多達1,103顆鑽石總重約11.90克拉，價格店洽。
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