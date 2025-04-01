UNIQLO春夏UT新作 寶可夢、普普藝術經典作潮上身

UNIQLO春夏UT新作報到，其中NY POP ART UT等系列迎來全新寬鬆中性剪裁，描繪都會潮流風格，除了成人款全新售價490元就可買到，成人與童裝款式也推出寶可夢人氣角色。GU則攜手「SESAME STREET芝麻街」推出聯名系列，讓大人小孩一起擁抱童趣的快樂。

UT作為乘載多元文化的T恤品牌，除了標準版型外，今年部分UT系列選用更符合時下潮流的全新寬鬆中性剪裁，包含精選三位普普藝術家安迪・沃荷（Andy Warhol）、凱斯・哈林（Keith Haring）與尚・米榭・巴斯奇亞（Jean-Michel Basquiat）作品的NY POP ART UT系列；慶祝美式經典漫畫Peanuts 75周年所推出的 Peanuts Vintage Books UT系列，以50至80年代經典漫畫封面為靈感，原本男款T恤以嶄新寬鬆剪裁揉合史努比等圖騰設計，呈現美式復古風情。

隨著兒童節即將到來，UNIQLO更將推出廣受全球粉絲喜愛的寶可夢超人氣角色，藉由素描畫風與小短句，創意描繪皮卡丘、喵喵、耿鬼、蒼炎刃鬼等各世代寶可夢的可愛模樣，讓大小朋友一起穿上還可搭配親子裝造型，除了素描畫風寶可夢UT系列，UNIQLO更精選皮卡丘以及最新動畫作品御三家等主要角色推出嬰幼兒UT設計，打造的超萌的寶寶裝造型。

GU與SESAME STREET芝麻街的這次聯名以「SESAME STREET芝麻街的歡樂一天」為主題，系列商品包括T恤、家居服組等，採用復古風設計，並搭配仿舊裂紋印花與復古配色，營造獨特風格。此外，還推出豐富多樣的配件，像是以芝麻街角色為靈感的造型小包，以及印有可愛表情角色的針織包。