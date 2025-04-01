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UNIQLO春夏UT新作 寶可夢、普普藝術經典作潮上身

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
UNIQLO 2025 UT品牌宣言「Live it up! This is UT!」全新登場，本季精選來自全球流行文化最新趨勢與世界知名藝術作品。圖／UNIQLO提供
UNIQLO 2025 UT品牌宣言「Live it up! This is UT!」全新登場，本季精選來自全球流行文化最新趨勢與世界知名藝術作品。圖／UNIQLO提供

UNIQLO春夏UT新作報到，其中NY POP ART UT等系列迎來全新寬鬆中性剪裁，描繪都會潮流風格，除了成人款全新售價490元就可買到，成人與童裝款式也推出寶可夢人氣角色。GU則攜手「SESAME STREET芝麻街」推出聯名系列，讓大人小孩一起擁抱童趣的快樂。

UT作為乘載多元文化的T恤品牌，除了標準版型外，今年部分UT系列選用更符合時下潮流的全新寬鬆中性剪裁，包含精選三位普普藝術家安迪・沃荷（Andy Warhol）、凱斯・哈林（Keith Haring）與尚・米榭・巴斯奇亞（Jean-Michel Basquiat）作品的NY POP ART UT系列；慶祝美式經典漫畫Peanuts 75周年所推出的 Peanuts Vintage Books UT系列，以50至80年代經典漫畫封面為靈感，原本男款T恤以嶄新寬鬆剪裁揉合史努比等圖騰設計，呈現美式復古風情。

隨著兒童節即將到來，UNIQLO更將推出廣受全球粉絲喜愛的寶可夢超人氣角色，藉由素描畫風與小短句，創意描繪皮卡丘、喵喵、耿鬼、蒼炎刃鬼等各世代寶可夢的可愛模樣，讓大小朋友一起穿上還可搭配親子裝造型，除了素描畫風寶可夢UT系列，UNIQLO更精選皮卡丘以及最新動畫作品御三家等主要角色推出嬰幼兒UT設計，打造的超萌的寶寶裝造型。

GU與SESAME STREET芝麻街的這次聯名以「SESAME STREET芝麻街的歡樂一天」為主題，系列商品包括T恤、家居服組等，採用復古風設計，並搭配仿舊裂紋印花與復古配色，營造獨特風格。此外，還推出豐富多樣的配件，像是以芝麻街角色為靈感的造型小包，以及印有可愛表情角色的針織包。

GU攜手「SESAME STREET芝麻街」推出聯名系列，包括T恤、家居服組、配件等。圖／GU官網
GU攜手「SESAME STREET芝麻街」推出聯名系列，包括T恤、家居服組、配件等。圖／GU官網
男女適穿Pokémon UT印花T恤，490元。圖／UNIQLO提供
男女適穿Pokémon UT印花T恤，490元。圖／UNIQLO提供
男女適穿NY POP ART UT印花T恤，490元。圖／UNIQLO提供
男女適穿NY POP ART UT印花T恤，490元。圖／UNIQLO提供
GU攜手「SESAME STREET芝麻街」推出聯名系列，包括T恤、家居服組、配件等。圖／GU官網
GU攜手「SESAME STREET芝麻街」推出聯名系列，包括T恤、家居服組、配件等。圖／GU官網
GU攜手「SESAME STREET芝麻街」推出聯名系列，包括T恤、家居服組、配件等。圖／GU官網
GU攜手「SESAME STREET芝麻街」推出聯名系列，包括T恤、家居服組、配件等。圖／GU官網
男女適穿PEANUTS UT印花T恤，490元。圖／UNIQLO提供
男女適穿PEANUTS UT印花T恤，490元。圖／UNIQLO提供
童裝Pokémon UT印花T恤，390元。圖／UNIQLO提供
童裝Pokémon UT印花T恤，390元。圖／UNIQLO提供
男女適穿NY POP ART UT印花T恤，490元。圖／UNIQLO提供
男女適穿NY POP ART UT印花T恤，490元。圖／UNIQLO提供

GU UNIQLO 寶可夢

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