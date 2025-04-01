GU X rokh聯名首推男裝 Magda Butrym H&M系列玫瑰綻放

日本流行時尚品牌GU與設計師品牌「rokh」二度攜手合作推出全新聯名系列，設計師Rok表示 「這一季的靈感來自英式花園，將花卉圖騰與經典千鳥格結合，打造出帶有復古韻味的單品」。這回聯名首度推出男裝，但男裝部分則採取無性別設計，讓所有人都能自由穿搭，全系列商品4月4日正式登場。

設計師Rok出生於南韓首爾，在美國奧斯丁長大，畢業於英國中央聖馬丁藝術與設計學院（Central Saint Martins），在Phoebe Philo擔任CELINE創意總監時，Rok曾是她的得力助手。Rok於2016年創立時裝品牌「rokh」，品牌總部位於倫敦，並在巴黎發表其系列作品。

GU與rokh最新聯名系列，延續首次合作主題「Play in Style」，設計靈感源自19世紀初的鄉村風格，融合rokh代表性的現代色彩與設計，呈現帶有懷舊韻味與清新淡雅的風格。系列共推出 19款單品，涵蓋上衣、褲款、外套與配件，能以多種方式輕鬆搭配。本次合作首度推出男裝系列，涵蓋五款極簡風格單品，提供多種設計與尺寸選擇，不分性別讓所有人都能駕馭，自在展現個人風格。

而H&M設計師聯名系列，這回與波蘭設計師Magda Butrym合作，全新Magda Butrym H&M設計師聯名系列以玫瑰為意象，在設計師Magda Butrym的創作之下以通體印花、細節裝飾及立體剪裁的多種姿態呈現。系列將包含女裝及配件，於4月24日起限量販售。

此系列設計角度將延續時裝界新銳Magda Butrym一貫風格，剛柔並濟刻畫女性力量。 她擅長把輕盈飄逸的裙裝與寬肩剪裁或超大廓形等硬朗結構相結合。其中，裙身綴滿布藝花朵的修身迷你裙與曳地銀色亮片洋裝更是再現Magda Butrym過往系列中的經典造型。