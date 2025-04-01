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去年半小時賣12萬顆 雲林西螺農會黃金米粽明開放預購

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣西螺鎮農會端午節限定推出黃金米粽，今年限量8萬顆。記者陳雅玲／攝影
雲林縣西螺鎮農會端午節限定推出黃金米粽，今年限量8萬顆。記者陳雅玲／攝影

雲林縣西螺鎮農會16年前推出黃金米粽，每年端午節前限量開賣，大受好評，去年創下半小時售出12萬顆，今年受物價上漲影響，單顆售價從35元調漲至40元，限量8萬顆，明天上午8時官網、農會現場、電話三管道同步開放預購，8萬顆額滿為止。

西螺農會多年前經農業試驗所技轉，在西螺種植黃金米（台農76號），米粒外觀呈黃色，富含5種類胡蘿蔔素，農會為推廣黃金米，推出黃金米粽，內餡有豬肉、花生、香菇等，用料實在，每年僅在端午節前開放預購。

去年黃金米粽限量8萬顆預購，但不到半小時就額滿，最後賣出12萬顆，農會總幹事廖錦富表示，米粽全由員工自製，每年光是包粽就需要2個月時間，考量人力，今年同樣限量8萬顆，明上午8時農會官網、現場、電話同步開放預訂，額滿截止，另將製作一萬顆黃金米粽送給獨居老人及弱勢家庭。

近幾年受物價上漲，米粽成本大幅增加，農會指出，粽子的花生是虎尾農會生產的履歷花生、香菇使用新社生產，食材毫不馬虎，為維持品質，今年單顆售價調漲5元，每顆售價40元。農會訂購電話（05）5863621。

雲林縣西螺鎮農會端午節限定推出黃金米粽，今年限量8萬顆。記者陳雅玲／攝影
雲林縣西螺鎮農會端午節限定推出黃金米粽，今年限量8萬顆。記者陳雅玲／攝影
雲林縣西螺鎮農會端午節限定推出黃金米粽，今年限量8萬顆。記者陳雅玲／攝影
雲林縣西螺鎮農會端午節限定推出黃金米粽，今年限量8萬顆。記者陳雅玲／攝影
雲林縣西螺鎮農會端午節限定推出黃金米粽，今年限量8萬顆。記者陳雅玲／攝影
雲林縣西螺鎮農會端午節限定推出黃金米粽，今年限量8萬顆。記者陳雅玲／攝影
雲林縣西螺鎮農會端午節限定推出黃金米粽，今年限量8萬顆。記者陳雅玲／攝影
雲林縣西螺鎮農會端午節限定推出黃金米粽，今年限量8萬顆。記者陳雅玲／攝影

售價 粽子 農會

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