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TPGA x 雙橡園開發 x 頂粵吉品 聯手打造世界級高球盛事

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
頂粵吉品精心策劃「選手之夜」，將奢華饗宴融入高爾夫賽事。雙橡園開發提供
頂粵吉品精心策劃「選手之夜」，將奢華饗宴融入高爾夫賽事。雙橡園開發提供

雙橡園開發秉持「建築、藝術、優+生活」的理念，長期支持藝文與運動。今年，進一步深化與頂粵吉品及台灣PGA巡迴賽(TPGA)合作，宣布攜手推出「頂粵吉品公開賽」，這項台灣規模最大的高爾夫賽事，不僅展現奢華體驗，更為台灣體壇注入嶄新活力。

高爾夫運動在國際體壇中佔有一席之地，作為台灣職業高球核心的TPGA，每年吸引無數國內外頂尖選手參與。

TPGA今年將舉辦高達29場賽事，總獎金新台幣1億4,700萬元，創歷史新高。更令人矚目的是，賽事已成功納入世界積分組織(OWGR)，並透過與台巡賽的合作，讓台灣選手有更多機會在國際舞台上發光發熱。

今年，雙橡園與頂粵吉品首度冠名贊助「頂粵吉品公開賽」，賽事將於7月14日至19日在台豐高爾夫俱樂部舉行，單站總獎金高達300萬元，吸引眾多精英選手參賽。

頂粵吉品作為台灣頂級餐飲會所的指標，將奢華饗宴融入高爾夫賽事，並精心策劃「選手之夜」，在星光盛宴大殿為高球菁英打造專屬交流平台，賦予賽事全新價值。

雙橡園表示，TPGA不僅是台灣職業高爾夫的領航者，更是連結國際的重要橋樑。與TPGA攜手舉辦賽事，不僅展現對推廣運動的承諾，也進一步提升台灣高球運動的國際能見度。

除了高球賽事外，雙橡園積極推動全民參與的運動文化，與優漾複合運動會館合作，連續三年冠名贊助馬拉松及超慢跑等活動，吸引專業選手及3歲至99歲的全齡運動愛好者參與，實現運動共享的優生活。

今年，全台唯一的「1518市政核心超慢跑」，將於4月27日在高綠覆的七期市政核心盛大舉行，以「ALL YOUNG TOGETHER」的核心理念，讓參與者享受健康與活力的全民運動。

自1995年以2小時14分35秒刷新全國紀錄，並維持30年榮耀的台灣馬拉松紀錄保持人許績勝老師，已連續二年參與活動。他提到，能放下奪冠的壓力，以全新的身份領跑，陪伴參賽者體驗超慢跑的樂趣與補給的滿足，是一種難得的享受。

從高爾夫的頂尖競技到全民運動的廣泛參與，雙橡園以行動實踐「優生活」品牌精神。此次透過與TPGA、頂粵吉品及優漾複合運動會館的強強聯手，致力打造更完善的運動平台，讓每位參與者共享運動的樂趣與健康。

雙橡園開發與頂粵吉品及台灣PGA巡迴賽合作，攜手推出「頂粵吉品公開賽」。雙橡園開發提供
雙橡園開發與頂粵吉品及台灣PGA巡迴賽合作，攜手推出「頂粵吉品公開賽」。雙橡園開發提供
雙橡園與頂粵吉品首度冠名贊助「頂粵吉品公開賽」，單站總獎金300萬元。雙橡園開發提供
雙橡園與頂粵吉品首度冠名贊助「頂粵吉品公開賽」，單站總獎金300萬元。雙橡園開發提供

運動 雙橡園 高爾夫

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