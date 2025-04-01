日本「teamLab共創！未來園」再現高雄 預售票7日開賣
日本知名展覽「teamLab共創！未來園」今夏再現高雄，將於國立科學工藝博物館展出，除在台北站大受歡迎「彩繪飛翔」亮相，「海豚」加入環世界隊伍，打造互動性十足、色彩繽紛絢麗、共同創造作品群，從小孩到大人都能體會展覽樂趣。
由teamLab與台灣主辦方聯合數位文創再度攜手合作，今年作品以「共創」為概念、從小孩到大人都能重拾熾熱童心，沉浸式互動形式，讓每位體驗者都能成為展覽創作元素，展覽空間打造大場域沉浸感，透過色彩繽紛、絢麗景緻，讓體驗者倘佯蔚藍海洋、恣意於空中翱翔，化身太陽光能。
另有以溜滑梯形式培育水果園，極富教育與環境寓意，運用多元視角重新欣賞世界，整個作品群宛若生生不息自然生態，不僅瞬息萬變，場景迷幻綺麗，每次造訪都有嶄新收穫，同時在「彩繪工廠」還可將自己所描繪圖案印成徽章，將美好回憶留下紀念。
「teamLab共創！未來園 高雄」6月7日起至10月12日在國立科學工藝博物館2樓一、二特展廳，預售票本月7日中午12點起於udn售票網、Klook開賣，預售優惠單人票390元，特別另為親子家庭推出預售三人套票1120元、預售五人套票1800元，4月15日起全通路開賣，更多展覽資訊敬請依官方網站、FB、IG公告內容為主。
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