鎖定竹科人消費力 遠東巨城連假推故事節與甜點快閃

清明連假將至，新竹百貨業鎖定竹科人放假的消費力，Big City遠東巨城購物中心在連假期間網羅全台最強授權IP及人氣輕食甜點限時快閃，更打造「Big City兒童故事節」進入繪本故事的世界、街頭藝人互動秀、兒童劇團演出，搭配豐富多元的消費滿額來店禮，希望刺激買氣。

巨城購物中心指出，4月1日起4樓規畫來自台中大里專賣檸檬系列甜點的「LuMone鹿檬」，不含防腐劑及化學糖精與色素人氣果乾「芋艿川」，7樓 「布栗思烘焙坊」帶來限定口味的比利時鬆餅，榮獲台中十大伴手禮的「晴天菓子」鹽之花甜燒餅以及「曲奇將軍」軟餅乾，滿足全家人的味蕾，網羅世界各地獨特且美麗招財猫及達摩的「日物販所」，可收藏更是為全家人祈福的幸運小物。

不只特色輕食，5樓 Lifistar 梨茲兒童保養品牌，適合4至15歲兒童使用並堅持堅持使用有機原料及無添加酒精，讓孩子從保養中學習照顧自己。憑藉獨特叛逆魅力擁有廣大粉絲的「酷洛米」推出20周年快閃店，除了會場限定、優惠商品，4月12日當日消費滿1200元，就有機會與酷洛米近距離合影。

巨城購物中心指出，連假期間將結合環保概念要帶孩童一起聽故事愛地球，4月3日至4日於1樓戶外噴水池廣場將化身大型故事屋，透過音樂、手偶、STEAM教育等方式與大小朋友一起進入繪本故事的世界裡；下午一點起還有多組街頭藝人出神入化的雜耍特技。4月5日下午三點邀請「妖果小學」一起冒險，由家喻戶曉的水果奶奶帶領妖果天團跟小岳哥哥一起唱跳。4月6日下午四點與「如果兒童劇團」善良又有勇氣的小熊一起拯救被汙染的河川，透過寓教於樂的劇團體驗，讓孩子們更深入了解環保議題。

4月3日至4月16日單筆消費滿1000元可累積一點，累積滿3點以上即可兌換各門檻經典好禮；單筆滿2000元有機會把「iPhone16 128G」帶回家或至巨城APP「點數兌換」專區，扣除指定HAPPY GO點數，即有機會抽中「話題遊戲主機」。