全聯攻永續綠色經濟 換購歐萊德 O'right 最低35折起

響應4月22日世界地球日，全聯攜手歐萊德 O'right 展開新一檔全店積分換購活動，最低35折起擁有專櫃美髮冠軍產品。全聯表示，透過引進永續概念商品，與串聯全台超過1,200間門市，預計可突破80,000棵20年生大樹減碳量目標，同步帶動全店業績成長一成。

全聯表示，繼2024年福利點換購活動與榮獲多次法國世界冠軍、全球第一個零碳美妝保養品牌「歐萊德 O'right」合作，達成逾65,000棵20年生大樹減碳量的里程碑後，2025年4月1日~6月5日推出九款「零碳」清潔用品，包括洗髮精、養髮液、頭皮噴霧、護手霜等，於全聯門市持福利卡單筆每滿100元可獲得1積分，使用2積分或5積分即可加價換購1款歐萊德 O'right 商品，最低35折起擁有專櫃美髮冠軍產品，活動換購至2025年6月19日。

全聯指出，因關注環保議題，將永續風潮概念融入重要檔期活動，2023年印花換購就有2檔訴求永續環保，義大利精品「MANDARINA DUCK」，引進海廢料製作的時髦包款，以及與「瑞康屋KUHN RIKON」合作推出RPET 環保材質製成的真空密封罐，統計近2年環保相關換購商品已超過150萬件。盤點去年歐萊德 O'right 換購活動，熱銷排名前五為咖啡因洗髮精、綠茶洗髮精、曠野玫瑰洗髮精、咖啡因養髮液、蒲公英兒童溫和洗髮精，合計達本檔換購量占比近八成，顯示專櫃洗髮品牌魅力與高CP值，深獲消費者好評。

續攻綠色商機，全聯再與榮獲永續包裝金獎、永續領導零碳美妝供應鏈、永續領導零碳-零環境衝擊、永續美妝先鋒等8項法國巴黎全球永續美妝大獎世界冠軍、個人清潔專櫃品牌歐萊德 O'right 強強聯手，除了引進熱銷的咖啡因洗髮精、曠野玫瑰護色洗髮精、綠茶洗髮精、咖啡因養髮液、雨林精油防蚊液外，特別推出茶樹洗髮精、茶樹抗菌頭皮噴霧、零度C頭皮噴霧、酒釀護手霜等新品，且9款就有8款可用百元起的加購價，輕鬆享受居家沙龍級洗護髮，實踐零碳生活。