台南遠東香格里拉粽子預購開賣 限時85折禮袋登場

迎接端午佳節，台南遠東香格里拉粽子預購開賣！ 由中餐廳「醉月樓」主廚團隊傾心研製，今年精選鮑魚、烏魚子、黑胡麻、松露菌菇等珍稀海陸食材，融合經典滬式風味如紅燒肉與菜飯，以及台式宴席靈感，結合南部粽水煮慢燉工藝，匠心打造六款鹹、甜、素風味粽，呈現一道道兼具滬菜精髓與台菜靈魂的節慶美饌。

台南遠東香格里今年主打推出兩款尊榮粽子禮袋組合，以Pantone年度代表色「摩卡慕斯」與經典的「奢華暖橘」為設計，打造兼具保溫保冷與時尚美感的高質感手提袋。

其中，「豪華時尚禮袋」以Pantone 2025年度代表色「摩卡慕斯」為靈感，採用兼具保溫與保冷功能的編織壓紋手提包款，高雅質感，讓送禮成為美學的延伸。每袋內含六顆精選粽子，包含兩顆主打的鮑魚紅燒肉極品粽，搭配家傳風味湖州肉粽、金絲蛋黃菜飯粽、松露蕈菇五米素粽、桂花八寶紫米粽（素）各一顆，每顆香粽口感層次豐富，推薦作為高端送禮之選，展現奢華品味。

另一款「雅致經典禮袋」則以奢華暖橘為主調，運用大容量托特包設計，俐落線條、極簡設計，不僅具備防潑水與保溫保冷功能，更可肩背與手提兩用，無論是企業送禮、團購，或年輕族群日常使用，皆為絕佳選擇。每袋內含六顆粽子，包括主推香粽烏金御品麻油雞粽、桂花八寶紫米粽（素）各兩顆，以及金絲蛋黃菜飯粽、松露蕈菇五米素粽各一顆，豐富多元風味一次滿足。

而醉月樓同時推出「鮑魚紅燒肉極品粽」，以上海紅燒肉為靈感，嚴選肥瘦相間五花肉，搭配鮮嫩彈牙的鮑魚，以黃金比例醬汁慢燉入味。燉煮過程中，五花肉油脂釋放，使醬汁更為濃郁，糯米充分吸收醇厚滷汁，每一口皆散發紅燒肉的甘醇風味與微焦糖香，鮑魚的鮮美則提升層次，口感細膩豐富，鹹甜平衡，回味無窮。

第二款主打「烏金御品麻油雞粽」，重新演繹台式宴席美饌，嚴選養生滋補黑麻油炒香鮮嫩雞肉與老薑片，慢火燉煮，使雞肉細緻入味，麻油醇厚、薑香溫潤滋補。特別加入「海洋之寶」烏魚子丁，鹹香濃郁，為粽香增添層次。糯米充分吸收麻油與雞汁精華，入口油潤甘醇。

還有「金絲蛋黃菜飯粽」融合上海菜飯風味，老雪菜、鹹蛋黃、瑤柱交織甘醇鹹香，搭配臘腸、煙燻豬肉、筍丁、北菇丁，鹹甜層層堆疊，品味滬式經典。另主廚還特別帶來老眷村人回憶中的「家傳風味湖州肉粽」，慢火水燉煮五花肉軟嫩入味，糯米吸收特製醬汁後，迷人琥珀色澤，濃郁南方風味、入口即化。