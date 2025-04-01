華航新一季機上餐登場 攜手必比登推薦新加坡瓊榮記

中華航空本月推出機上餐點新菜色，與長期合作的知名餐廳頤宮、米香、燈燈庵及陽明春天攜手推出主廚精心研發創作佳餚；新加坡-台北航線豪華商務艙/商務艙的機上餐點，還跟榮獲《米其林指南》必比登推薦的新加坡瓊榮記海鮮餐廳合作，獻上「金沙雞佐米飯」，讓饕客有機會在高空中一品「星」級美味。

華航長程航線攜手頤宮端出全艙等佳餚，豪華商務艙端出「頂級海陸大餐」，在三萬英呎高空享用御製牛小排及金沙龍蝦雙拼主菜，陸海空的極致享受一次滿足；豪華經濟艙主菜「鮮蝦雲吞撈麵」，彈牙的廣生麵裹覆濃醇醬汁佐以鮮甜的蝦肉雲吞，令人難以抗拒；經濟艙主菜「啫啫滑雞飯」復刻經典粵式美味，酥香紅蔥頭與嫩滑雞肉完美搭配，口口都是濃郁滋味。

區域航線豪華商務艙/商務艙主菜「三杯鮑魚燒虎掌佐地瓜飯」，以 Q 彈的鮑魚及富含膠質的豬蹄筋入菜，選用台菜特有的三杯料理手法，完美呈現道地台灣滋味；豪華經濟艙及經濟艙分別有「咖哩燉牛肉薑黃飯」及「番茄牛肉藜麥飯」，咖哩、番茄的濃郁風味與嚴選鮮嫩牛肉相輔相成，呈現出不同風情的台灣美饌，征服旅客的味蕾。

燈燈庵善於運用四季食材打造高級懷石料理，日本指定航線豪華商務艙/商務艙最新強肴由香煎至外酥內嫩的「比目魚雲丹燒」，以及風味醇厚的「A5 黑毛和牛味噌燒」組合而成；主食將具有日本代表性的抹茶拌入米飯，充滿春天清新氣息；甜點「甘露蓮霧優格奶凍」運用台灣在地水果蓮霧及蜜柑，堆疊抹茶與優格奶油，帶來視覺及味覺雙重享受。

華航與陽明春天合作多年，不斷為茹素旅客推出創意餐點選項，主廚以健康取向打造的多元化蔬食，成為航空界素食指標，豪華商務艙/商務艙「沙嗲猴頭菇椰香飯」以彈嫩多汁的猴頭菇融合香氣馥郁的沙嗲醬，配上以椰漿慢火蒸煮而成的糙米飯，濃香開胃的組合令人食指大動。

豪華經濟艙及經濟艙主菜為「手工咖哩植物肉丸佐糙米飯」，由主廚特製手作植物肉丸，搭配辛香料與椰奶交織的濃郁咖哩醬，呈現蔬食料理也有色香味多層次的豐富享受。