林聰明沙鍋魚頭進駐LaLaport超人氣 「這種魚頭」賣到缺貨

傳承3代70年的嘉義人氣美食林聰明沙鍋魚頭，上月20日首次進駐台北南港新開幕的LaLaport，營運至今逾10天，成為美食街扛霸子，每天營業客人大排長龍排隊，「網路溫度計DailyView」透過「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析軟體，調查出10大LaLaport超人氣品牌，最受網友關注的是首次進駐北部的林聰明沙鍋魚頭。

林聰明對沙鍋魚頭在台北受歡迎，感到驚喜意外，他說，LaLaport開店比過去進駐台南三井ＯＵＴＬＥＴ的消費人潮還多，台北人不愛吃淡水養殖的大頭鰱魚頭，喜歡吃海水生長的鮭魚頭，鮭魚頭透過貿易商從挪威進口，需要大量魚頭，每天約2千人客人消費，鮭魚頭不夠賣，緊急調貨。

林聰明說，台北店不外賣冷凍包，喜歡吃只能來店消費，開幕至今，徵調各店幹部北上，2位女兒都留在台北，員工每天從上午8時忙到午夜12時，是LaLaport全館最晚下班的一群，每天開門營業，許多客人用跑衝的前來排隊，等待時間1小時，部分客人買多碗沙鍋魚頭裝袋帶回家享用，員工由5人增到9人。

員工以為開幕熱潮頂多3天，結果每天上午1時一開門，不到3分鐘，排隊區就瞬間變成百米衝刺現場，林聰明說，新鮮配送的食材，搭配獨家熬煮超過10小時的醇厚湯底，湯頭層次豐富，等不及冷凍，直接用專車從嘉義運送北上，讓客人享用。

林聰明沙鍋魚頭LaLaport美食街提供7款套餐，包括沙鍋鮭魚頭、沙鍋香酥魚排、沙鍋水餃3大南港限定款，另有「林聰明沙鍋魚頭風味杯麵」等多項聯名食品，開幕首日，排隊人龍如貪食蛇般，顯見其吸引力。透過「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析軟體調查，聲量高點是因為旅遊頻道3月21日粉專分享「林聰明沙鍋魚頭」開箱照，引發不少網友留言討論，帶動聲量。網友討論「個人覺得很好吃，就是有點甜倒是真的」、「排的時間都可以開到嘉義了」、「台中LaLaportport也想要林聰明進駐。」