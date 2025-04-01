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肯德基「咔啦雞腿堡買1送1」！漢堡王優惠券現省3155元
連鎖速食「漢堡王」自即日起推出全新優惠券，全券共有68款商品選擇，其中「買一送一」系列中，包括中杯飲料、黃金QQ球、薯條（小）、洋蔥圈（小）、4塊雞塊等品項，均可享買1送1，最高現省55元。另外還有8組「雙堡超值組」，原價163～288元，優惠價99～209元。除此之外，還有「1+1自由配$69」、「銅板點心組」、「單人滿足餐」、「雙人激省餐」等不同方案。其中也增加多款無麵包堡的品項組合，滿足不同的消費者喜好。全部優惠券共可省3,155元。
此外，漢堡王也針對「三層火烤牛肉堡」、「雙層火烤牛肉堡」延長優惠時間，4月底前，兩款漢堡可享「加10元多1堡」，組合價119元起。重新回歸市場的「水牛城系列漢堡」，也推出春遊水牛城雙人餐、春遊水牛城多人餐等方案，每組各為229、299元。
「肯德基」自即日起至4月14日期間，推出「清明拜拜肯優惠」，推出期間限定「拜拜聖筊桶」，內含咔啦脆雞x6、原味蛋撻x2、百事可樂(中)x2，原價596元，優惠價388元。4月1日至4月28日期間，使用肯德基「PK雙饗卡 APP」即可享「雙色轉轉QQ球」限時享買1送1優惠，兩包特價59元。
4月2日肯德基也推出PK雙饗卡APP限時限量優惠券活動，首度推出「咔啦雞腿堡」買1送1，現省95元。咔啦脆雞x6＋原味蛋撻x6，原價708元，優惠價399元。
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