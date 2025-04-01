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WWG表展25／ROLEX全新「陸使」來襲！鐵虎眼石面超吸睛

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
想大膽玩色？勞力士今年便在Perpetual系列推出三款面盤新色，「粉嫩」會客。圖／勞力士提供
想大膽玩色？勞力士今年便在Perpetual系列推出三款面盤新色，「粉嫩」會客。圖／勞力士提供

瑞士時間剛過4月1日晚上12點，勞力士（ROLEX）率先公佈了2025年日內瓦「鐘表與奇蹟」（Watches & Wonders）表展全新資料。包含日前網路熱議、由費德勒搶先配戴的Land-Dweller果然如期問世，GMT-Master II則帶來左冠、綠黑雙圈與綠色面盤的新配置，Oyster Perpetual再度以薰衣草紫、開心果綠等雀躍色彩展現勞力士在色彩上的大膽想像，並延伸至Daytona、永恆玫瑰金GMT-MasterII，以及Sky-Dweller三只高單價表款，令人耳目一新、翻開2025的全新一頁。

數日前才在社群網路上高度討論費德勒手上配戴的一款Land-Dweller（蠔式恆動陸使型）表款，果然在瑞士時間12點後出現在勞力士官方媒體中心資料中，等同在Sky-Dweller、Sea-Dweller之後，以Land-Dweller完成了海陸空的最後一塊版圖。全新Land-Dweller表款使用新款7135型機芯，並具備5赫茲的36,000轉高振頻性能，「動態脈衝」（Dynapulse）擒縱系統是機芯最重要特色，根據勞力士新聞稿指出，該機制可替代傳統的瑞士槓桿式擒縱系統，並申請了七項專利。

Land-Dweller除了勞力士經典的三角坑紋表圈，並具六角蜂格狀紋理、放大日期窗以及全新纖薄紀念型（Flat Jubilee）表帶，共有40毫米精鋼、36毫米永恆玫瑰金與時標鑲鑽，以及40毫米鉑金搭配冰藍色面盤三種款式。

綠色向來都是勞力士熱愛、經典色彩，無論是品牌熱門的「綠水鬼」、勞力士空間裡的「綠玻璃」，甚至是品牌經典的佛羅倫斯綠色。新款的GMT-Master II過去也曾發表過左冠、綠黑色GMT雙圈設計，唯本次則換上了綠色面盤配置、蠔式表帶、蠔式保險扣，3285型機芯並具備頂級天文台精密時計認證與全球五年保固。

然勞力士並不僅在精密、穩定上展現領先產業的前瞻視野，過去也曾發表彩色氣球「慶典」（Celebration）面、綠松石等特殊面盤色彩，頻頻拓寬了手表愛好者對色彩飽和與明亮度的接受範圍。新款Oyster Perpetual則有薰衣草紫（28毫米）、沙米色（36毫米）與粉嫩的開心果綠（41毫米）新色面盤，動力來源則分別由2232型機芯及3230型機芯供應，平均誤差為每日正負兩秒以內，不因輕快色彩放棄對於精密精準的嚴格要求，同時也持續鬆動手表與色彩的制式想像。

此種色彩的大膽實驗同時也體現在高單價表款上，新款Oyster Perpetual Cosmograph Daytona便像打翻調色盤般、以綠松石色搭配黑色陶瓷表圈、黃金表殼；具複雜「年曆」（Annual Calendar）功能的Sky-Dweller腕表則以18K黃金表殼表帶配上綠色面盤，活力、閃耀、生機蓬勃。年度最深邃美豔的更有一只GMT-Master II的鐵虎眼石特殊面，所謂的鐵虎眼石中實則內含碧璽、赤鐵礦與虎眼石，所以色彩遊走於黑、暗紅、赭與橘黃之際，加上咖啡與黑雙色表圈以及永恆玫瑰金表殼，頗有幾分德國浪漫主義畫家筆下名畫《霧海之上的漫遊者》的神髓，目空一切、遍照四方。

勞力士GMT-Master II腕表過去已有左冠、綠黑雙圈配置，本次並加入了綠色面盤新元素，訂價約44,500瑞士法郎。圖／勞力士提供
勞力士GMT-Master II腕表過去已有左冠、綠黑雙圈配置，本次並加入了綠色面盤新元素，訂價約44,500瑞士法郎。圖／勞力士提供
勞力士Perpetual 1908腕表發表了全新七節鍊帶的18K黃金款，並延續該系列的透背設計與古典美學風範，訂價約33,400瑞士法郎。圖／勞力士提供
勞力士Perpetual 1908腕表發表了全新七節鍊帶的18K黃金款，並延續該系列的透背設計與古典美學風範，訂價約33,400瑞士法郎。圖／勞力士提供
勞力士Oyster Perpetual GMT-Master II腕表18K永恆玫瑰金款，鐵虎眼石面盤，47,100瑞士法郎。圖／勞力士提供
勞力士Oyster Perpetual GMT-Master II腕表18K永恆玫瑰金款，鐵虎眼石面盤，47,100瑞士法郎。圖／勞力士提供
勞力士Cosmograph Daytona的18K黃金款搭配了黑色橡膠表帶、綠松石色面盤，相當挑戰配戴者的色彩接受勇氣。圖／勞力士提供
勞力士Cosmograph Daytona的18K黃金款搭配了黑色橡膠表帶、綠松石色面盤，相當挑戰配戴者的色彩接受勇氣。圖／勞力士提供
勞力士Oyster Perpetual Land-Dweller腕表40毫米精鋼款，14,200瑞士法郎。圖／勞力士提供
勞力士Oyster Perpetual Land-Dweller腕表40毫米精鋼款，14,200瑞士法郎。圖／勞力士提供
勞力士Oyster Perpetual腕表28毫米、蠔式鋼、薰衣草紫色面盤，5,400瑞士法郎。圖／勞力士提供
勞力士Oyster Perpetual腕表28毫米、蠔式鋼、薰衣草紫色面盤，5,400瑞士法郎。圖／勞力士提供
勞力士Oyster Perpetual Land-Dweller腕表並有玫瑰金款式、面盤時標與表圈皆鑲嵌鑽石，非一般貴氣。圖／勞力士提供
勞力士Oyster Perpetual Land-Dweller腕表並有玫瑰金款式、面盤時標與表圈皆鑲嵌鑽石，非一般貴氣。圖／勞力士提供
費德勒日前疑似在個人官方IG配戴一只新款ROLEX，果然在最新品牌資訊中、帶來全新Oyster Perpetual「陸使」Land-Dweller腕表。圖／翻攝自IG、勞力士提供
費德勒日前疑似在個人官方IG配戴一只新款ROLEX，果然在最新品牌資訊中、帶來全新Oyster Perpetual「陸使」Land-Dweller腕表。圖／翻攝自IG、勞力士提供

勞力士 瑞士 腕表

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