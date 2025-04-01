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台北橋機車瀑布經典畫面變模型？ 網敲碗：想買

聯合報／ 記者黃筱晴/台北即時報導
台北橋機車道的「機車瀑布」經典畫面。記者杜建重／攝影
台北橋機車道的「機車瀑布」經典畫面。記者杜建重／攝影

台灣被稱作「機車王國」，市區的機車通勤族數量相當驚人，在新北市三重通往台北市的台北橋機車道，每逢上下班尖峰時間，就會形成壯觀的「機車瀑布」景象，日前有網友分享一張日本知名玩具廠Tomica推出「機車瀑布」模型的照片，由於造型逼真立刻引發關注，不過這其實只是運用AI技術生成的創意作品，但仍讓不少網友留言直呼「若真有出一定買爆！」。

台北橋機車引道的「機車瀑布」是許多台北通勤族上下班的「畫面日常」，也曾多次登上國際媒體版面。日前網友 @ioi_ioi_h就突發奇想，在Threads分享一張照片，並說道「看到網友在玩Tomica小汽車玩具系列，喚起好多回憶，手癢做了一個機車瀑布跟風」，沒想到這個運用AI技術重現的「機車瀑布」玩具模型，立刻引起眾多網友共鳴，貼文吸引超過6萬人點讚。

甚至不少人希望實體化販售，留言說到「Tomica要是夠有生意眼光的話應該馬上商品化」、「身為台北橋下出生長大的我，一定買爆它！」、「我還以為真的有賣！愛死了」。

台北橋「機車瀑布」玩具模型爆紅。圖／摘自Threads／@ioi_ioi_h
台北橋「機車瀑布」玩具模型爆紅。圖／摘自Threads／@ioi_ioi_h

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