台北橋機車瀑布經典畫面變模型？ 網敲碗：想買

台灣被稱作「機車王國」，市區的機車通勤族數量相當驚人，在新北市三重通往台北市的台北橋機車道，每逢上下班尖峰時間，就會形成壯觀的「機車瀑布」景象，日前有網友分享一張日本知名玩具廠Tomica推出「機車瀑布」模型的照片，由於造型逼真立刻引發關注，不過這其實只是運用AI技術生成的創意作品，但仍讓不少網友留言直呼「若真有出一定買爆！」。

台北橋機車引道的「機車瀑布」是許多台北通勤族上下班的「畫面日常」，也曾多次登上國際媒體版面。日前網友 @ioi_ioi_h就突發奇想，在Threads分享一張照片，並說道「看到網友在玩Tomica小汽車玩具系列，喚起好多回憶，手癢做了一個機車瀑布跟風」，沒想到這個運用AI技術重現的「機車瀑布」玩具模型，立刻引起眾多網友共鳴，貼文吸引超過6萬人點讚。